Джабаров предрек захват Кабула после падения афганского города Герат

Судьба Кабула предрешена после захвата талибами города Герат в Афганистане. Об этом в четверг, 12 августа, сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Судя по тому, как быстро уходили силы обороны Афганистана [из Герата при взятии его талибами. — Ред.], как, по сути, без боя сдали два города, скорее всего, судьба Кабула предрешена — и вопрос будет решен в ближайшее время», — заявил Джабаров.

Он добавил, что Россия не намерена входить в Афганистан в случае падения правящего режима.

«Талибы уверяют, что никому угрожать не собираются, но мы будем начеку. Мы сможем им противостоять, даже не заходя на территорию Афганистана, отражая их атаки», — приводит «Интерфакс» слова Джабарова.

По его мнению, угроза расправы нависла над госслужащими, чиновниками, руководством страны.

«Появятся беженцы, которые двинутся к ближайшим соседям. Серьезный вопрос, кто их будет принимать, на какой территории. Могут пойти в Турцию, Иран, куда угодно», — заключил сенатор.

Отмечается, что Герат, взятый боевиками ранее в этот день, является столицей десятой провинции Афганистана, захваченной талибами за последние дни.

Боевики взяли под контроль столицы провинций Нимроз, Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Тахар, Саманган, Фарах, Баглан и Бадахшан.

12 августа представитель движения «Талибан» (террористическая группировка, запрещена в РФ) Забиулла Муджахед сообщил, что талибы захватили Кандагар, второй по величине город Афганистана. Он уточнил, что талибы достигли площади Павших в центре города. По его словам, они также продвигаются к местным властям.

В тот же день телеканал Al Jazeera рассказал о том, что боевикам группировки предложили участие в управлении государством при условии, что талибы прекратят насилие.

Однако официальный представитель политического офиса талибов Мохаммад Сохаил Шахин в тот же день отметил, что «Талибан» не получал от правительства Афганистана никаких новых предложений. При этом Шахин подтвердил, что талибы «готовы участвовать в переходном правительстве», заверив, что у «Талибана» нет намерения свергать президента страны Ашрафа Гани».

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.