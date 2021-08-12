В Германии более 56% населения полностью привились от коронавируса

В Германии полную вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли 56,1% жителей. Об этом в четверг, 12 августа, сообщил министр здравоохранения страны Йенс Шпан в своем Twitter-аккаунте.

«46,7 млн имеют полную защиту», — написал глава минздрава ФРГ.

По его словам, 52,2 млн (62,8%) граждан поставили как минимум один компонент вакцины, передает RT.

10 августа канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию перестанут быть бесплатными в ФРГ с 11 октября.

Политик отметила, что эта мера коснется тех, кто может сделать прививку, но не хочет. Исключения будут для тех, кто не может вакцинироваться, например, по состоянию здоровья.

Ранее, 9 августа, посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев заявил в интервью «Известиям», что Германия рассматривает российское предложение о взаимном признании сертификатов о вакцинации на национальном уровне. Москва выступила с такой инициативой еще весной и рассчитывает, что Берлин одобрит ее, не увязывая вопросы вакцинации с «политическими и конъюнктурными мотивами».