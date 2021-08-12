ПКР утвердил Вдовина и Паутову знаменосцами страны на Паралимпиаде в Токио

Шестикратный чемпион мира по легкой атлетике в беге на короткие дистанции и двукратная чемпионка в беге на 1,5 тыс. м — паралимпийцы Андрей Вдовин и Елена Паутова утверждены знаменосцами страны на Паралимпиаде в Токио. Об этом сообщил в четверг, 12 августа, временно исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков по итогам исполкома организации.

«Я пока немного шокирована, не знаю, как принять эту новость. Ранее я несла факел перед Играми в Сочи. Это такая ответственность, теперь у меня нет права на ошибку на соревнованиях. Немного волнуюсь. Хотела бы попросить, чтобы наши Паралимпийские игры транслировали по телевизору, потому что соревнования пройдут без зрителей, а так будет поддержка», — сказала по видеосвязи Паутова.

В свою очередь, Вдовин добавил, что просто попасть на Игры — это уже достижение, а когда предоставляют нести флаг — это очень ответственно. Он поблагодарил ПКР за данную возможность.

«Я очень горд. Постараемся с Еленой не подвести не только на церемонии открытия, но и на самих Играх», — сказал журналистам спортсмен.

Накануне Рожков сообщил, что Международный паралимпийский комитет (МПК) подтвердил, что у всех российских спортсменов, заявленных ПКР, есть право на участие в предстоящих Играх в Токио.

9 августа президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что российские паралимпийцы после несправедливого отстранения в 2016 году покажут свое мастерство на нынешней Паралимпиаде в Токио. Глава государства также отметил высокую готовность российских паралимпийцев и пожелал им удачи.

8 августа в японской столице завершились Олимпийские игры. Российские спортсмены, выступавшие из-за санкций Спортивного арбитражного суда (CAS) в статусе команды Олимпийского комитета России (ОКР), завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. Таким образом, они заняли пятое место в медальном зачете.

Теперь с 24 августа по 5 сентября 2021 года в Токио пройдут XVI Паралимпийские летние игры. В них примут участие более 200 российских спортсменов. Они выступят в 19 видах спорта из 22 (в 309 видах программы из 539).

Российские паралимпийцы, как и олимпийцы, не могут участвовать в Играх под флагом страны.