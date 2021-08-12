Эксперты ЭИСИ обсудили достижения россиян на Олимпиаде в Токио

Специалисты Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) за круглым столом обсудили достижения спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) на Олимпиаде в Токио. Об этом в четверг, 12 августа, сообщает РЕН ТВ.

«Наша команда сейчас превзошла свое прежнее достижение с последней Олимпиады, хотя была меньше. Мы знаем, что дисквалифицированы были спортсмены из-за псевдоскандала с допингом, и нужно понимать, что мы сейчас подвергались огромному давлению не только из-за флага, но и из-за постоянных проб допинговых», — заявил политолог Олег Матвейчев.

Эксперты ЭИСИ сошлись в том, что, несмотря на все сложности, с которыми столкнулась страна на этих Играх, российские спортсмены сражались и показывали результаты.

8 августа в Токио завершились Олимпийские игры. Россияне, выступавшие в статусе спортсменов Олимпийского комитета России, завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. Таким образом, сборная заняла пятое место в медальном зачете.

Победу в зачете одержала команда США (‪39/41/33), вторыми стали китайцы (‪38/32/18), третьими — японцы (‪27/14/17).