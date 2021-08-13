Дипмиссия невыполнима: что будет с посольством ЕС в Белоруссии

Несмотря на ухудшение отношений Евросоюза и Белоруссии, Брюссель не намерен закрывать посольство в Минске: как заявил «Известиям» представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, даже в сложных условиях объединение стремится сохранить каналы коммуникации. Тем временем белорусские власти заявили о сокращении дипмиссии США до пяти человек. Произойдет ли то же самое с представительством Евросоюза, в МИД республики не ответили.

В любой ситуации

Представительство Евросоюза в Минске продолжает работать и не планирует закрываться. Об этом «Известиям» заявили в Еврокомиссии.

— Один из принципов политики ЕС в том, чтобы сохранять вовлеченность даже в сложных ситуациях и оставлять каналы коммуникации открытыми, — отметил в беседе с «Известиями» представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.

Отвечая же на вопрос, как идет работа с представительством Белоруссии в Брюсселе, он, в свою очередь, сказал, что ЕС «общается с ним по мере необходимости в текущих обстоятельствах».

Дипмиссия невыполнима Лагерь нелегальных мигрантов в Руднинкай примерно в 30 км к югу от столицы Вильнюса Фото: Global Look Press/Julius Kalinskas

Отношения республики с западными странами обострились после выборов президента Белоруссии, которые прошли в августе 2020 года. За этот год Евросоюз, в частности, одобрил в адрес Минска четыре пакета санкций, которые нацелены как на чиновников, так и на предприятия.

При этом сейчас главный раздражитель в двусторонних отношениях — не внутренняя ситуация в Белоруссии, а миграционный кризис на границе с Литвой. За последние два месяца число нелегальных мигрантов там кратно возросло — с начала 2021 года на границе были задержаны 4 тыс. человек; это в 50 раз больше, чем в 2020 году.

Литва и Евросоюз считают, что Минск не только не останавливает, но специально направляет потоки нелегалов в Европу. Белорусские власти утверждают, что намеренно беженцев к границе никто не свозит, однако Александр Лукашенко признает, что местные органы сейчас с несколько меньшим энтузиазмом пресекают попытки гостей из Северной Африки и Ближнего Востока прорваться в Евросоюз.

Попали под сокращение

9 августа стало известно, что экономические ограничения ввели США, Канада и Великобритания, обвинившие белорусское руководство в нарушении прав человека. Эти санкции затронули, в частности, 10 организаций, включая «Беларуськалий», национальный Олимпийский и Следственный комитеты страны. В ответ на это МИД республики предложил посольству США к 1 сентября сократить состав своей дипмиссии до пяти человек: как сказал представитель ведомства Анатолий Глаз, Минск не видит смысла в присутствии в стране «столь значительного персонала».

— Просто непонятно, чем им заниматься на таком фоне, — отметил дипломат.

Отложен и вопрос о назначении первого за 13 лет посла США в Белоруссии. Это место вакантно с 2008 года — тогда отзыв белорусского посла и выдворение американского стало ответом Минска на санкции, которые Вашингтон ввел против концерна «Белнефтехим». Вернуть своих представителей Белоруссия и США договорились в 2019 году при президенте Дональде Трампе, однако теперь этот вопрос опять потерял актуальность. 11 августа МИД Белоруссии отозвал ранее выданное согласие на назначение Джули Фишер послом в Минске.

Дипмиссия невыполнима Здание МИД Белоруссии в Минске Фото: РИА Новости/Здание МИД Белоруссии в Минске

Выдворение американских представителей — не единственный эпизод дипломатической войны Минска с западными странами. В мае 2021 года, после того как глава МИД Латвии и мэр Риги Эдгарс Ринкевичс и Мартиньш Стакис напротив одной из столичных гостиниц заменили государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белое полотнище, которое использует оппозиция, белорусские власти выдворили весь дипсостав латвийского представительства во главе с послом. Рига на это ответила зеркально.

На запрос «Известий», сократит ли Белоруссия состав диппредставительства ЕС или вовсе решит его закрыть, в МИД республики не ответили.

— Пока мы видим, что уровень эскалации с Евросоюзом достаточно высокий, но тем не менее он остановился, — считает политолог Алексей Дзермант. — Хотя мы видели провокацию против представительства Беларуси в Брюсселе (ранее МИД республики сообщил о поджоге одного из входов в здание посольства в Бельгии. — «Известия»). Если подобные акции будут повторяться, то, конечно, Минск будет отзывать свое представительство из Брюсселя. Соответственно, из Минска их посольство тоже уйдет.

На этом фоне президент республики Александр Лукашенко заявил об оптимизации белорусских представительств за рубежом — в частности, об усилении их в тех странах, где Минск «принимают и ждут», а именно в России, Китае и Индии. До этого он освободил от должности послов Белоруссии в Латвии (Василий Маркович), Словакии (Игорь Лещеня), Испании (Павел Пустовой), Аргентине и по совместительству в Уругвае, Чили, Парагвае и Перу (Владимир Астапенко), которые поддержали прошлогодние протесты. Они, а также экс-посол в Польше и Франции Павел Латушко, который сейчас входит в координационный совет оппозиции, были лишены дипломатического ранга. 12 августа в Сети появилось сообщение о том, что Игорь Лещеня был задержан и помещен в центр изоляции правонарушителей на Окрестина.