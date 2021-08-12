На Камчатке упал вертолет с туристами

Восемь пострадавших при крушении вертолета привезли в больницу в Петропавловске-Камчатском. На место ЧП прибыл вертолёт Ми-8 МЧС со спасателями и водолазами. В спасательной операции задействовано более 60 человек и 10 единиц техники.

После крушения вертолёта с туристами возбуждено уголовное дело.

Два пилота выжили при жёсткой посадке Ми-8 в районе Курильского озера, сообщает Санавиация. По данным Следственного комитета, на борту находились 16 человек: 3 члена экипажа и 13 туристов. Предварительно, у двоих — тяжелые травмы. Среди пассажиров был один ребенок.

По данным МЧС, вертолет летел из посёлка Николаевка на Курильское озеро и к вулкану Ходутка. Он полностью ушёл под воду. Обломки обнаружили на дне.