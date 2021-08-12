Шойгу поздравил ветеранов и личный состав ВВС

12 августа в России — День военно-воздушных сил. Ветеранов и личный состав

поздравил Сергей Шойгу, передает телеканал «Известия». В первую очередь он пожелал ветеранам здоровья, жизненных сил и чистого неба над головой.

«А личному составу ВВС — оптимизма и веры в свое дело, счастья, благополучия, новых успехов в службе и труде на благо нашей великой родины», — добавил глава Минобороны.

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