День Воздушно-космических сил в России отмечают 12 августа

День Военно-воздушных сил в России отмечают с 1997 года. После создания ВКС в 2015 году, в состав которых вошли в том числе и ВВС, праздник получил общее название – День Воздушно-космических сил Российской Федерации, передает телеканал «Известия». Историю профессии военные летчики ведут с начала XX века. 12 августа 1912-го был издан легендарный приказ № 397. В Военном ведомстве Российской империи появилась отдельная воздухоплавательная часть.

Российский императорский военно-воздушный флот был одним из лучших в мире. Большую роль в судьбе русской авиации сыграл великий ученый, основоположник гидро- и аэродинамики Николай Егорович Жуковский. Новый род войск проявил себя уже в Первой мировой войне. В Великой Отечественной авиация играла одну из решающих ролей. За годы войны в СССР обучили более 44 тыс. военных летчиков. Звезды Героя с 1941-го по 1945-й был удостоен 2271 авиатор.

Современная авиация включает: дальнюю, оперативно-тактическую, армейскую, военно-транспортную. С 2009 года идет активная модернизация парка ВВС. Сегодня на вооружении у военных РФ — самые современные машины. Одна из главных традиций праздника — воздушные парады.

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