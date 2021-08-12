В Красногорске задержали банду фиктивных банкиров

Правоохранительные органы задержали в Красногорске так называемых «черных банкиров», до ареста они успели обналичить около 150 млн рублей. Об этом сообщили на сайте «МВД Медиа» в четверг 12 августа.

Двое мужчин и женщина предоставляли услуги по обналичиванию физическим и юридическим лицам, которые хотели скрыть свои средства от налогового учета. Деньги клиентов переводились подконтрольным организациям в счет оплаты по фиктивным договорам оказания услуг, которые на самом деле не исполнялись. Комиссия за данные операции составляла 10% от обналичиваемой суммы.

«Полицейские установили и задержали подозреваемых. Ими оказались двое мужчин и женщина в возрасте от 48 до 57 лет... По предварительной оценке, злоумышленниками совершены незаконные финансовые операции на сумму около 150 млн рублей», — говорится в сообщении.

На местах проживания задержанных обнаружили деньги, финансовые документы, печати различных организаций, электронные носители информации, компьютерную технику и документы, связанные с фиктивной регистрацией юридических лиц.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 Уголовного кодекса РФ «Незаконная банковская деятельность». Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — уточняется в сообщении.

В среду 11 августа сообщалось, что учительницу в Якутии мошенники обманом заставили взять кредит на полмиллиона рублей и перевести им 105 тыс. В тот же день стало известно, как житель Хабаровска, следуя обману мошенников, перевел на различные счета 1,2 млн рублей.