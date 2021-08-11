Свыше 1 млн рублей перевел житель Хабаровска телефонным мошенникам

Житель Хабаровска пострадал в результате телефонного мошенничества. 44-летний мужчина оформил кредит и перечислил на различные счета 1,2 млн рублей.

По словам потерпевшего, ему позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он сообщил, что на имя хабаровчанина якобы оформлена заявка на кредит на крупную сумму. Для предотвращения мошенничесвих действий звонивший предложил потерпевшему самостоятельно оформить займ и перевести средства на «безопасный» счет. Об этом сообщает ИА AmurMedia.

Местный житель выполнил инструкции и перевел сбережения и кредитные средства на различные счета. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В полиции напоминают, что при поступлении подобных звонков не следует называть конфиденциальные данные и проводить какие-либо манипуляции с банковскими картами и счетами.