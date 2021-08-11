Прямой эфир
Мир
Семья олимпийской чемпионки из Китая отказалась от многомиллионной премии
Мир
МИД Белоруссии предложил США сократить численность посольства в Минске
Мир
В Киеве заявили об угрозе из-за отсутствия дубляжа фильмов на украинском языке
Политика
Путин поручил главе МЧС лично отправиться в Якутию
Общество
Синоптик пообещал москвичам совершенно летнюю погоду к концу недели
Общество
Более 11,5 тыс. лифтов заменили в Подмосковье за семь лет
Экономика
Минфин предложил запустить эксперимент по дистанционной продаже вина
Мир
ФРГ приостановила депортацию нелегальных мигрантов в Афганистан
Мир
Правительство Литвы введет ряд ограничений для непривитых от COVID-19

Свыше 1 млн рублей перевел житель Хабаровска телефонным мошенникам

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Житель Хабаровска пострадал в результате телефонного мошенничества. 44-летний мужчина оформил кредит и перечислил на различные счета 1,2 млн рублей.

Эксперт предупредил о новой схеме мошенничества с кредитами

По словам потерпевшего, ему позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он сообщил, что на имя хабаровчанина якобы оформлена заявка на кредит на крупную сумму. Для предотвращения мошенничесвих действий звонивший предложил потерпевшему самостоятельно оформить займ и перевести средства на «безопасный» счет. Об этом сообщает ИА AmurMedia.

Местный житель выполнил инструкции и перевел сбережения и кредитные средства на различные счета. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В полиции напоминают, что при поступлении подобных звонков не следует называть конфиденциальные данные и проводить какие-либо манипуляции с банковскими картами и счетами.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021