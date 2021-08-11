Учитель из Якутии оформила кредит на 500 тыс. рублей из-за мошенников

Полиция проводит проверку по факту мошенничества в отношении учительницы из Якутии. Местная жительница оформила кредит по инструкции мошенников.

По словам потерпевшей, ей позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудницей банка. Она рассказала, что некий гражданин якобы оформил на учительницу кредит с помощью доверенности. После этого мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности, начал запугивать потерпевшую тем, что мошенники прослушивают ее сотовый телефон. Звонивший заявил, что якутянка должна оформить «встречный» кредит, чтобы не стать жертвой мошенничества. Об этом пишет ИА YakutiaMedia.

После общения с лжесотрудниками банка учительница оформила кредит в размере 505 тыс. рублей и сняла в банкомате всю заемную сумму. Женщина перевела мошенникам 105 тыс. рублей и после этого поняла, что общается с мошенниками. Потерпевшая обратилась в полицию.

Ранее в этот день сообщалось о мошенничестве в отношении жителя Хабаровска. Мужчина оформил кредит и перечислил на неизвестные счета 1,2 млн рублей.