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Миротворцы обеспечили безопасность рабочим водоканала в Нагорном Карабахе

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Военнослужащие российского миротворческого контингента в Мартунинском районе, расположенном на территории Нагорного Карабаха, обеспечили безопасность рабочим водоканала в процессе обустройства заборной скважины и предоставления питьевой воды в близлежащие села. Об этом в среду, 12 августа, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Так, перед непосредственным бурением скважины саперы подразделения гуманитарного разминирования провели очистку местности на взрывоопасные предметы.

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«Сейчас чистим территорию вблизи скважины, чтобы обеспечить противопожарную безопасность. Транзитное водоснабжение будет обеспечивать населенные пункты Красный Базар и Тагавард. В одном только Тагаварде приблизительно тысяча человек, они будут обеспечены питьевой водой, так же в Красном базаре примерно такое же количество людей», — поделился представитель водоканала Мхитар Бабаян.

Ожидается, что полноценное проведение комплекса инженерных работ позволит обеспечить порядка 5 тыс. жителей 10-ти населенных пунктов.

«На следующей неделе вода уже будет качаться отсюда. Миротворцы, конечно, нам помогают, чтобы мы работали в безопасности, за это мы будим их благодарить. Спасибо им», — добавил Бабаян.

Российские миротворцы на территории Нагорного Карабаха продолжают выполнение задач по контролю и мониторингу режима прекращения огня. Параллельно военные следят за безопасностью восстановительных работ, которые проводятся на территории определенных населенных пунктов.

Ранее, 30 июля, военные миротворческого контингента России обеспечили безопасность посещения паломниками древнего монастыря Амарас, который располагается в Мартунинском районе Нагорного Карабаха.

22 июля исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в ходе беседы с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул ключевую роль России по обеспечению мира и стабильности в Нагорном Карабахе. В ходе переговоров обсуждались перспективы сотрудничества в сфере экономики и обороны.

В ноябре 2020 года азербайджанский лидер Ильхам Алиев вместе с Путиным и Пашиняном подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

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