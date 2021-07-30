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Миротворцы РФ обеспечили безопасность посещения паломниками монастыря Амарас

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Российские миротворцы обеспечили безопасность накануне посещения паломниками древнего монастыря Амарас в Мартунинском районе Нагорного Карабаха. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Накануне богослужений в монастыре, находящемся вблизи линии разграничения сторон, военнослужащими российского миротворческого контингента были проведены мероприятия по контролю за соблюдением режима прекращения огня, а также по обеспечению безопасности передвижения автоколонны с паломниками по маршруту Степанакерт – монастырь Амарас и обратно.

Всего на наличие подозрительных лиц и предметов было проверено более 20 объектов и порядка 5 га территории, прилегающей к монастырскому комплексу.

«Сегодня проводилась комплексная тренировка по обеспечению безопасности гражданского населения на территории монастырского комплекса Амарас. Данные тренировки проходят регулярно, личный состав повышает свои навыки, для того чтобы умело действовать в любой сложившейся ситуации», — отметил представитель российских миротворцев в Нагорном Карабахе Михаил Седов.

Построенный в раннем Средневековье монастырь Амарас расположен в юго-восточной части Нагорного Карабаха. Известный религиозный и культурный центр средневековой Армении находится в подчинении Армянской апостольской церкви. В результате подписания соглашения 9 ноября 2020 года монастырь Амарас остается вблизи линии соприкосновения в зоне ответственности российских миротворцев.

Ранее, 29 июля, российские миротворцы обеспечили адресной гуманитарной помощью 20 многодетных семей в отдаленных селах Лачинского района.

22 июля исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в ходе беседы с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул ключевую роль России по обеспечению мира и стабильности в Нагорном Карабахе. В ходе переговоров обсуждались перспективы сотрудничества в сфере экономики и обороны.

В ноябре 2020 года азербайджанский лидер Ильхам Алиев вместе с Путиным и Пашиняном подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

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