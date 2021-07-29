Миротворцы РФ в Карабахе доставили гумпомощь 20 многодетным семьям

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе обеспечили адресной гуманитарной помощью 20 многодетных семей в отдаленных селах Лачинского района. Об этом в четверг, 29 июля, сообщает Минобороны.

Военнослужащие совершили марш протяженностью в 100 км из города Степанакерт в село Агавно и город Лачин и передали многодетным семьям кухонные и продуктовые наборы.

«Я здесь живу уже 11 лет с семьей. У меня трое детей, они все здесь родились. Очень любим наше село Агавно и не хотим никуда идти отсюда. Сегодня пришли наши братья русские, наверное, с подарками. Спасибо вам, что за нами стоите всегда, с любыми вопросами можем обратиться. Спасибо вам большое», — рассказала жительница села Агавно Ани Акопян.

За текущую неделю офицеры Центра гуманитарного реагирования обеспечили гуманитарной помощью общим весом около 2,5 тонн более 300 человек, попавших в сложные жизненные ситуации.

Накануне Минобороны сообщило, что военнослужащие гуманитарного разминирования российского миротворческого контингента на этой неделе уничтожили по меньшей мере 300 единиц взрывоопасных предметов на территориях населенных пунктов Мачкалашен и Херхар Мартунинского района, расположенного в Нагорном Карабахе.

22 июля исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в ходе беседы с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул ключевую роль России по обеспечению мира и стабильности в Нагорном Карабахе. В ходе переговоров обсуждались перспективы сотрудничества в сфере экономики и обороны.

В ноябре 2020 года азербайджанский лидер Ильхам Алиев вместе с Путиным и Пашиняном подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.