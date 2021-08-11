Адвокат рассказал о несдержанных обещаниях Ефремова матери погибшего в ДТП

Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, не сдержал обещаний, которые он дал матери погибшего в аварии мужчины. Об этом в среду, 11 августа, заявил адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевших в этом деле.

По его словам, артист обещал купить пенсионерке новый дом, в который она смогла бы переселиться из глухого села под Рязанью.

«Еще во время апелляции Михаил Ефремов заявлял, что купит новый дом матери убитого им Сергея Захарова и заплатит компенсацию Ирине Стерховой (гражданская жена погибшего. — Ред.). Но, как говорится, обещать не значит сделать. Дом Марии Ивановны Захаровой стоит как и прежде, и никто ни с какими предложениями помощи не приезжал. А Ирина Стерхова, не получив денег от Ефремова, терроризирует судами несчастную вдову, для которой этот ад не может закончиться и год спустя после трагедии», — сказал Добровинский в беседе с kp.ru.

Он убежден, что Ефремов «так и не понял масштаба горя, которое произошло из-за того ДТП». Свидетельством тому является кассационная жалоба актера, которая будет рассмотрена в суде 15 сентября, подчеркнул юрист.

Как отмечалось в кассационной жалобе на приговор, Ефремов полностью возместил моральный ущерб пострадавшим в ДТП, раскаялся в содеянном. Подчеркивалось, что до аварии артист занимался благотворительностью, имеет множество благодарностей и государственных наград. За период нахождения в колонии у актера не было ни одного замечания, добавляется в документе.

Защита Ефремова из-за якобы допущенных при рассмотрении дела нарушений просит уменьшить срок и перевести артиста из колонии общего режима в колонию-поселение по причине слабого здоровья. Прокуратура и потерпевшие с этим не согласны и требуют оставить приговор в силе.

22 июня адвокаты Ефремова Роман Филиппов и Петр Хархорин попросили смягчить наказание подзащитного, указав, что приговор не в полной мере учел смягчающие вину артиста обстоятельства. Так, юристы напомнили, что актер активно участвовал в общественной жизни, занимался благотворительностью, а также возместил ущерб потерпевшим и неоднократно принес им извинения.

В жалобе также говорилось, что у Ефремова развилось психическое расстройство и он страдает от синдрома алкогольной зависимости. Кроме того, на его иждивении осталось множество родственников.

Михаил Ефремов отбывает наказание в колонии в Алексеевке из-за смертельного ДТП, которое произошло 8 июня 2020 года на Смоленской площади. Его внедорожник вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном «Лада». Водитель легковушки Сергей Захаров скончался.

Экспертиза установила, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения, в его организме также были обнаружены следы наркотических веществ. Суд приговорил его к восьми годам колонии, позже наказание сократили до 7,5 года.

Ирина Стерхова, считающая себя гражданской женой погибшего в ДТП Сергея Захарова, обращалась в суд, чтобы получить свою долю наследства. Она уже просила суд признать ее 22-летний фактический брак с Захаровым семейными отношениями, а ее саму — потерпевшей по делу. Однако суд отказал в этом.