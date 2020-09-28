Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
На госуслугах запустили дневник самонаблюдения после вакцинации от COVID-19
Мир
Путин поговорил по телефону с президентом Южной Кореи
Политика
В Кремле призвали к политическому решению ситуации в Нагорном Карабахе
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномальной зиме в России
Общество
Ефремов лично подал жалобу на свой приговор
Сюжет:

Гражданская жена жертвы ДТП с Ефремовым обжаловала приговор артисту

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ирина Стерхова, гражданская жена Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, оспорила приговор по делу об аварии. Об этом сообщили в Пресненском суде Москвы в понедельник, 28 сентября.

Спектакль окончен: что ждет Михаила Ефремова и его проекты после приговора
Защита актера рассчитывает дойти до кассационной инстанции, будущее большинства его постановок — под вопросом

По информации «Известий», жалоба поступила от адвоката Вадима Никулина. Юрист указывает, что судом не было рассмотрено повторное ходатайство о признании Стерховой потерпевшей. Это является нарушением и также повлияло на законность и обоснованность приговора. Он просит отменить вердикт и направить дело на новое рассмотрение.

Стерхова уже просила суд признать ее 22-летний фактический брак с Захаровым семейными отношениями, а ее саму — потерпевшей по делу. Однако суд отказал в этом.

Потерпевшими по делу проходили брат, два сына и официальная супруга Захарова Маргарита.

Как уточняет kp.ru, брак с Маргаритой Захаровой, матерью младшего сына Валерия, был для погибшего вторым. Он не был расторгнут, но фактически последние 22 года мужчина жил со Стерховой. Официальное заявление на развод Захарова подала 25 мая 2020 года, за две недели до ДТП. В нем подтверждается, что супруги с 1994 года жили раздельно и «совместная жизнь не сложилась».

Стерхова сообщила журналистам, что о заявлении на развод не знала, однако Захаров и сам собирался расторгнуть этот брак. По ее словам, раньше он этого не делал из-за негативного отношения к разводам его матери. При этом женщина сообщила, что ее отказались признавать потерпевшей из-за справки от участкового полицейского, в которой утверждается, что погибший Захаров не жил с ней, а просто снимал одну из комнат в ее квартире. При этом соседка Наталья Сошилина, со слов которой это якобы было записано, утверждает, что говорила полицейскому прямо противоположное.

Гражданская жена Захарова утверждает, что непризнание ее потерпевшей могло быть выгодно защите Ефремова, так как «чем меньше потерпевших — тем лучше».

Ранее приговор по делу об аварии пытались обжаловать экс-адвокаты артиста Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская, его новые адвокаты Владимир Васильев и Петр Хархорин, сам Ефремов, а также компания-владелец разбитого в аварии фургона.

Ефремова признали виновным в ДТП и приговорили к восьми годам колонии 8 сентября. Кроме того, артиста лишили водительских прав на три года. Было решено не лишать его государственных наград.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня. Его автомобиль выехал на встречную полосу в центре Москвы и столкнулся с «Ладой» под управлением курьера интернет-магазина Сергея Захарова. Пострадавший умер в больнице.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020