Гражданская жена жертвы ДТП с Ефремовым обжаловала приговор артисту

Ирина Стерхова, гражданская жена Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, оспорила приговор по делу об аварии. Об этом сообщили в Пресненском суде Москвы в понедельник, 28 сентября.

По информации «Известий», жалоба поступила от адвоката Вадима Никулина. Юрист указывает, что судом не было рассмотрено повторное ходатайство о признании Стерховой потерпевшей. Это является нарушением и также повлияло на законность и обоснованность приговора. Он просит отменить вердикт и направить дело на новое рассмотрение.

Стерхова уже просила суд признать ее 22-летний фактический брак с Захаровым семейными отношениями, а ее саму — потерпевшей по делу. Однако суд отказал в этом.

Потерпевшими по делу проходили брат, два сына и официальная супруга Захарова Маргарита.

Как уточняет kp.ru, брак с Маргаритой Захаровой, матерью младшего сына Валерия, был для погибшего вторым. Он не был расторгнут, но фактически последние 22 года мужчина жил со Стерховой. Официальное заявление на развод Захарова подала 25 мая 2020 года, за две недели до ДТП. В нем подтверждается, что супруги с 1994 года жили раздельно и «совместная жизнь не сложилась».

Стерхова сообщила журналистам, что о заявлении на развод не знала, однако Захаров и сам собирался расторгнуть этот брак. По ее словам, раньше он этого не делал из-за негативного отношения к разводам его матери. При этом женщина сообщила, что ее отказались признавать потерпевшей из-за справки от участкового полицейского, в которой утверждается, что погибший Захаров не жил с ней, а просто снимал одну из комнат в ее квартире. При этом соседка Наталья Сошилина, со слов которой это якобы было записано, утверждает, что говорила полицейскому прямо противоположное.

Гражданская жена Захарова утверждает, что непризнание ее потерпевшей могло быть выгодно защите Ефремова, так как «чем меньше потерпевших — тем лучше».

Ранее приговор по делу об аварии пытались обжаловать экс-адвокаты артиста Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская, его новые адвокаты Владимир Васильев и Петр Хархорин, сам Ефремов, а также компания-владелец разбитого в аварии фургона.

Ефремова признали виновным в ДТП и приговорили к восьми годам колонии 8 сентября. Кроме того, артиста лишили водительских прав на три года. Было решено не лишать его государственных наград.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня. Его автомобиль выехал на встречную полосу в центре Москвы и столкнулся с «Ладой» под управлением курьера интернет-магазина Сергея Захарова. Пострадавший умер в больнице.