Суд рассмотрит кассационную жалобу на приговор Ефремову 15 сентября
Второй кассационный суд общей юрисдикции 15 сентября рассмотрит жалобу на приговор актеру Михаилу Ефремову, осужденному на 7,5 года колонии за смертельное ДТП. Об этом сообщили «Известиям» в суде 4 августа.
«Дата рассмотрения кассационной жалобы на приговор Михаилу Ефремову назначена на 15 сентября», — сообщила пресс-секретарь суда Динара Муслимова.
В кассационной жалобе отмечено, что Ефремов полностью возместил моральный ущерб пострадавшим в ДТП, раскаялся в содеянном. Подчеркивается, что до аварии артист занимался благотворительностью, имеет множество благодарностей и государственных наград. За период нахождения в колонии у актера не было ни одного замечания, добавляется в документе.
Защита Ефремова из-за якобы допущенных при рассмотрении дела нарушений просит уменьшить срок и перевести артиста из колонии общего режима в колонию-поселение по причине слабого здоровья. Прокуратура и потерпевшие с этим не согласны и требуют оставить приговор в силе.
22 июня адвокаты Ефремова Роман Филиппов и Петр Хархорин попросили смягчить наказание подзащитного, указав, что приговор не в полной мере учел смягчающие вину артиста обстоятельства. Так, юристы напомнили, что актер активно участвовал в общественной жизни, занимался благотворительностью, а также возместил ущерб потерпевшим и неоднократно принес им извинения.
В жалобе также говорилось, что у Ефремова развилось психическое расстройство и что он страдает от синдрома алкогольной зависимости. Кроме того, на его иждивении осталось множество родственников.
Михаил Ефремов отбывает наказание в колонии в Алексеевке из-за смертельного ДТП, которое произошло 8 июня 2020 года на Смоленской площади. Его внедорожник вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном «Лада». Водитель легковушки Сергей Захаров скончался.
Экспертиза установила, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения, в его организме также были обнаружены следы наркотических веществ. Суд приговорил его к восьми годам колонии, позже наказание сократили до 7,5 года.