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Суд рассмотрит кассационную жалобу на приговор Ефремову 15 сентября

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Второй кассационный суд общей юрисдикции 15 сентября рассмотрит жалобу на приговор актеру Михаилу Ефремову, осужденному на 7,5 года колонии за смертельное ДТП. Об этом сообщили «Известиям» в суде 4 августа.

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«Дата рассмотрения кассационной жалобы на приговор Михаилу Ефремову назначена на 15 сентября», — сообщила пресс-секретарь суда Динара Муслимова.

В кассационной жалобе отмечено, что Ефремов полностью возместил моральный ущерб пострадавшим в ДТП, раскаялся в содеянном. Подчеркивается, что до аварии артист занимался благотворительностью, имеет множество благодарностей и государственных наград. За период нахождения в колонии у актера не было ни одного замечания, добавляется в документе.

Защита Ефремова из-за якобы допущенных при рассмотрении дела нарушений просит уменьшить срок и перевести артиста из колонии общего режима в колонию-поселение по причине слабого здоровья. Прокуратура и потерпевшие с этим не согласны и требуют оставить приговор в силе.

22 июня адвокаты Ефремова Роман Филиппов и Петр Хархорин попросили смягчить наказание подзащитного, указав, что приговор не в полной мере учел смягчающие вину артиста обстоятельства. Так, юристы напомнили, что актер активно участвовал в общественной жизни, занимался благотворительностью, а также возместил ущерб потерпевшим и неоднократно принес им извинения.

В жалобе также говорилось, что у Ефремова развилось психическое расстройство и что он страдает от синдрома алкогольной зависимости. Кроме того, на его иждивении осталось множество родственников.

Михаил Ефремов отбывает наказание в колонии в Алексеевке из-за смертельного ДТП, которое произошло 8 июня 2020 года на Смоленской площади. Его внедорожник вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном «Лада». Водитель легковушки Сергей Захаров скончался.

Экспертиза установила, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения, в его организме также были обнаружены следы наркотических веществ. Суд приговорил его к восьми годам колонии, позже наказание сократили до 7,5 года.

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