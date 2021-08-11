Меры «Единой России» привели к снижению цен на сезонные овощи

Цены на сезонные овощи снизились благодаря мерам, принятым «Единой Россией», сообщил секретарь генсовета партии, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак в среду, 11 августа, в ходе встречи в распределительном центре федеральной торговой сети «Перекресток» «Софьино». Представители Х5 Group, управляющей сетями «Пятерочка» и «Перекресток», также подтвердили, что фиксируют снижение цен на овощи «борщевого набора».

По словам Турчака, главной задачей является двукратное увеличение числа ярмарок в регионе, благодаря чему цены на овощи первой необходимости снизятся.

«За эти три недели в регионах дополнительно открылось порядка 7,5 тыс. ярмарок. Это на 40% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, но задача — увеличить вдвое. В регионах, где это количество увеличено, мы фиксируем наибольшее снижение цены. Росстат за последние три недели фиксирует снижение цен. И мы ожидаем, что до конца августа оно будет ощутимым», — приводятся слова Турчака на сайте ЕР.

Снижение цен произошло благодаря совокупности решений и действий депутатов «Единой России», добавил секретарь генсовета партии.

Он подчеркнул, что партии предстоит реализовать целый комплекс шагов совместно с Минпромторгом и Минсельхозом к концу августа.

Доцент Финуниверситета, руководитель АНО «Институт развития предпринимательства и экономики» Наталья Назарова, в свою очередь, оценила меры, принимаемые государством для стабилизации цен, заметив, что они демонстрируют эффективность. При этом эксперт подчеркнула, что проблема высоких цен требует системного решения.

«Крайне важно проанализировать все этапы производственно-логистической цепи, на разных этапах которой будут сбои, оказывающие существенное влияние на ценообразование. Одним из важных системных шагов может стать строительство логистических объектов, которые позволят управлять затратами на хранение и существенно влиять на ценообразование», — сказала эксперт.

Назарова также вспомнила международный опыт, где активно используются механизмы кооперации сельхозпроизводителей, затрагивающие процессы совместной переработки и упаковки товара. Подобные меры, по ее словам, смогут открыть для небольших производителей доступ на полки торговых сетей, тем самым увеличив предложение для потребителей, что, в свою очередь, не только приведет к стабилизации цен на продукты питания, но и обеспечит выход на рынок новых небольших игроков.

5 августа в Минсельхозе сообщили о снижении цен производителей на плодоовощную продукцию, включая «борщевой набор». Ключевым фактором снижения цен является увеличение объемов поступающих на рынок российских овощей и фруктов, подчеркнули в министерстве.

3 августа «Единая Россия» также сообщила о снижении цен на продукты в регионах. Во время проверочных мероприятий депутаты партии выяснили, что цены на морковь составляют от 60 до 150 рублей, в то время как раньше морковь стоила дороже 180 рублей.

Представители политсилы решили помочь производителям и снизить цены на ряд продуктов. Для этого, как сообщается, за две недели они открыли более 300 дополнительных ярмарок, чтобы аграрии могли продавать свою продукцию без посредников.

О том, что «Единая Россия» совместно с правительством РФ, региональными властями и экспертами разработает решения по сдерживанию роста цен на продукты, которые входят в «борщевой набор», Турчак заявил 19 июля.

16 июля в Кремле рассказали, что президент России Владимир Путин поручил отслеживать динамику изменения цен на розничном рынке. По результатам мониторинга начали применяться соответствующие меры.