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«Единая Россия» провела в регионах рейды по мониторингу цен на продукты

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Представители партии «Единая Россия» организовали рейды по рынкам и торговым сетям в регионах страны для мониторинга выполнения решений по стабилизации цен на продукты. В ходе рейдов специалисты проверили уровень цен, в том числе и на так называемый борщевой набор, сообщает РЕН ТВ во вторник, 3 августа.

Согласно статистическим данным, в июне рост стоимости моркови в стране составил 37%, картофель подорожал на 20%, а капуста — на 14%. Кроме того, рост цен на продукты, в частности на морковь, стал одной из тем, которая поднималась в ходе прямой линии президента России Владимира Путина в конце июня.

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Теперь же во время проверочных мероприятий депутаты партии выяснили, что корнеплод на одном прилавке стоит 60 рублей, а на другом уже 150 рублей. Как уверяют продавцы, раньше морковь стоила дороже 180 рублей, однако все дело в сезонности, и теперь поставляются уже молодые овощи, они дешевле.

Представители партии решили помочь производителям и снизить цены на ряд продуктов. Для этого, как сообщается, за две недели они открыли более 300 дополнительных ярмарок, чтобы аграрии могли продавать свою продукцию без посредников.

«То, что делает партия «Единая Россия», — это помочь фермеру открыть фермерскую ярмарку, попасть на рынки Подмосковья», — заявил депутат Московской областной думы Тарас Ефимов.

В свою очередь депутат Госдумы Евгений Ревенко сообщил, что в Воронежской области даже было составлено специальное соглашение между правительством и продавцами, согласно которому торговые сети обязались не завышать наценку более чем на 10%, а фермеры и производители — на 15%.

Предпринятые чиновниками меры, по их утверждению, сработали не только на рынках, но и в магазинах. Так, секретарь краснодарского регионального отделения партии Николай Гриценко сообщил, что на сегодняшний день уже идет понижение цен.

«Скажем, на картофель приблизительно на 25–40%, на морковку идет снижение цен на 5–16%, а на лук где-то 8–16%», — заявил парламентарий.

По прогнозам аграриев, цены на отдельные виды товаров еще снизятся после того, как на прилавки начнет поступать урожай этого года.

О том, что «Единая Россия» совместно с правительством РФ, региональными властями и экспертами разработает решения по сдерживанию роста цен на продукты, которые входят в так называемый борщевой набор, 19 июля заявил секретарь генсовета партии, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

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