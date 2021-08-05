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Минсельхоз зафиксировал снижение цен на «борщевой набор»

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Минсельхоз России фиксирует снижение цен производителей на плодоовощную продукцию, включая «борщевой набор». Об этом в четверг, 5 августа, сообщили в ведомстве «Известиям».

Отмечается, что ключевым фактором снижения цен является увеличение объемов поступающих на рынок российских овощей и фруктов.

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Так, в текущем сезоне Минсельхоз ожидает роста производства основных видов овощей открытого грунта. Это позволит увеличить обеспеченность внутреннего рынка, приблизиться к достижению порогового значения Доктрины продовольственной безопасности, а также сохранить стабильный уровень цен на эту продукцию.

Кроме того, в ведомстве объяснили, что для минимизации наценок в товаропроводящей цепи важно развивать форматы прямой торговли непосредственно от производителя.

Также Минсельхоз ведет работу по расширению сбыта фермерской продукции через онлайн каналы — площадки крупнейших интернет-интеграторов, что позволяет избежать лишних наценок.

Отмечается, что сократить затраты фермеров на логистику при перемещении и хранении продукции, а также на аренду торговых мест позволит принятие законопроекта Минсельхоза, который предусматривает возможность сбыта на землях сельхозназначения.

Ранее, 3 августа, «Единая Россия» сообщила о снижении цен на продукты в регионах. Во время проверочных мероприятий депутаты партии выяснили, что цены на морковь составляют от 60 до 150 рублей, в то время как раньше морковь стоила дороже 180 рублей.

Представители политсилы решили помочь производителям и снизить цены на ряд продуктов. Для этого, как сообщается, за две недели они открыли более 300 дополнительных ярмарок, чтобы аграрии могли продавать свою продукцию без посредников.

О том, что «Единая Россия» совместно с правительством РФ, региональными властями и экспертами разработает решения по сдерживанию роста цен на продукты, которые входят в «борщевой набор», 19 июля заявил секретарь генсовета партии, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

16 июля в Кремле рассказали, что президент России Владимир Путин поручил отслеживать динамику изменения цен на розничном рынке. По результатам мониторинга начали применяться соответствующие меры.

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