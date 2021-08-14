Первый подарок: регионы развивают практику наборов для новорожденных

В Архангельской области будут дарить наборы семьям с новорожденными детьми. Похожие акции в этом году стартовали в Мурманской области, Хабаровском крае и Забайкалье. При этом в порядка 20 регионах подарки новорожденным вручаются уже не первый год. Из чего состоят такие наборы и почему в некоторых субъектах их наполнение выглядит достаточно скромно — в материале «Известий».

Присоединились к акции

В Архангельской области семьям начнут вручать наборы для новорожденных. Об этом сообщил глава региона Александр Цыбульский. «Это будет новая мера социальной поддержки семей в Архангельской области. В подарочный набор войдут все необходимые для первых дней нахождения ребенка дома вещи: пеленки, детское питание, одежда, аптечка, в него войдет и брошюра, где будет информация обо всех мерах социальной поддержки, на которые могут рассчитывать родители и ребенок» , — уточнил Цыбульский.

Планируется, что механизм введения новой меры и способы ее финансирования будут проработаны в течение двух недель. Составить точный список того, что войдет в такой набор, глава региона поручил заместителю председателя правительства Олесе Старжинской совместно с профильными специалистами.

Первый подарок Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков

В этом году такие наборы начали вручать и в Хабаровском крае. Акция реализуется в соответствии с планом мероприятий, предусмотренных в рамках федеральной программы «Десятилетие детства», а также по поручению врио губернатора Михаила Дегтярева. Получают наборы с полезными вещами с начала года и семьи в Забайкалье.

С 1 января подарки на рождение ребенка стали дарить и в Мурманской области, а в июле в такой набор добавили конверт-одеяло, комбинезон, ползунки, чепчик и варежки-антицарапки, сообщили в министерстве информационной политики Мурманской области.

Стартовал со столицы

В Москве подарочные наборы для новорожденных выдают еще с 2018 года — всего в него входит порядка 45 предметов, в числе которых есть необходимая для младенца одежда, аксессуары для кормления, купания, а также различные предметы гигиены. С 2020 года вместо такого набора родители новорожденных в Москве также могут получить выплату в размере 20 тыс. рублей для самостоятельного приобретения вещей, необходимых ребенку. При этом получить набор или деньги могут далеко не только москвичи, но есть одно условие — государственная регистрация рождения ребенка должна состояться в столице независимо от места жительства родителей. В случае рождения двух и более детей выплаты могут быть предоставлены на каждого ребенка.

Своим опытом в разговоре с «Известиями» поделилась молодая мама Оксана из Москвы, которая предпочла получить подарочный набор вместо денег. « Как и полагается, я получила его, когда выписывалась из роддома. Это такая огромная коробка со всем необходимым для ухода за новорожденным примерно месяцев до 2–3, учитывая, что можно в это время вообще ничего не докупать. При этом там есть теплый комбинезон, который мы носили до 9–10 месяцев» , — рассказывает девушка.

Первый подарок Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков

— Я заранее купила все средства по уходу за ребенком сама, а потом, когда получила коробку, получилось так, что у меня практически всё дублировалось. И вот интересно то, что дублировались даже фирмы. То есть я выбирала какие-то фирмы с адекватными ценами и хорошим качеством и составом. И вот получилось так, что даже продукты дублировались, то есть качество действительно хорошее, во всяком случае в Москве. Вещи бывают разных цветов, нет банального распределения голубой и розовый, это белые, желтые, зеленые вещи. На мой взгляд, коробка очень удачная, особенно если у каких-то родителей нет средств сразу обеспечить ребенка всем необходимым по уходу.

Аналогичные способы поддержки при рождении ребенка на сегодняшний день есть и в Подмосковье — это такие же выплаты и подарочные наборы. При этом в Московской области «детская» корзина состоит из 53 самых необходимых предметов для матери и новорожденного: это одежда, постельный комплект, предметы ухода для мамы и малыша, подушка для кормления, аптечка для новорожденного, игрушки и многое другое.

Где еще дарят подарки

Однако такие наборы активно вручаются молодым мамам и далеко за пределами Москвы и Подмосковья. Так, в Пермском крае акция «Подарок новорожденному» стартовала еще 1 июня 2019 года. Подарочный комплект включает в себя одеяла, постельное белье, одежду для новорожденных и даже медаль «Родившемуся в Пермском крае».

С 2019 года наборы для новорожденных вручают и в Вологодской области, планируется, что такая акция продлится до 2024 года. В 2020 году к акции присоединился Камчатский край. В 2021 году на эти цели из регионального бюджета было выделено около 22,8 млн рублей, что позволит приобрести порядка 3200 подарков. «Подарочный набор состоит из вещей первой необходимости для ухода за новорожденным и включает в себя одеяло, комплекты детского белья, пеленки, одежду для новорожденного, соски, бутылочку для кормления, прорезыватель для зубов, памперсы и др.», — ранее сообщила министр социального благополучия Анастасия Федорова.

Фото: cherinfo.ru

Выдают такие наборы в Самарской области (он включает 27 предметов), в Тверской области в набор входит порядка 50 предметов. Получила подарок на рождение ребенка и Мария из Тульской области, своими впечатлениями она поделилась с «Известиями». «Набор в принципе хороший, но там очень дешевые подгузники и влажные салфетки, которыми я не стала пользоваться. Но мне очень понравилось одеяло, боди для ребенка, причем и цвета хорошие, и они были и с длинным рукавом, и с коротким, также хорошие пеленки. На мой взгляд, содержимым такого набора в принципе можно пользоваться до месяцев четырех», — отметила она.

Однако в некоторых регионах пока такие наборы выглядят значительно скромнее. Например, в Башкирии он включает лишь шесть предметов (его стоимость составляет порядка 1600 рублей). В Татарстане же общая стоимость содержимого коробки составляет около 9 тыс. рублей, однако выдают такие подарочные комплекты только малообеспеченным семьям.

Почему такие разные коробки

В этом году мы ожидаем, что еще девять регионов присоединятся к этой акции, сообщила в разговоре с «Известиями» президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина. В целом такие акции реализуются в порядка 20 регионах, рассказала она.

— И по тем регионам, которые начали реализацию ранее, везде очень хорошие отзывы по поводу самого факта поддержки ребенка при его рождении. Но из-за того, что это региональный бюджет, а они у каждого разные, большая дифференциация по стоимости. В одном субъекте это большая коробка или большая сумма денег, а в каких-то регионах коробка совсем маленькая — всего 1–2 предмета. Конечно, такую программу необходимо выравнивать федеральным финансированием.

Первый подарок Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Каким образом происходит наполнение таких коробок: когда финансирование очень маленькое, то берется лишь самое необходимое и, по сути, это пакет на выписку, отмечает Цицулина. «В других регионах, где выделяется более внятный бюджет, коммерческие организации и родительские ассоциации, как правило, участвуют в наполнении коробки. Очень хорошо работают ассоциации многодетных семей, потому что они подходят очень разумно к выбору необходимой продукции. И, таким образом, эта корзинка собирается действительно из предметов первой необходимости для первых месяцев жизни ребенка. В ряде регионов также кладут продукцию, необходимую для кормящей мамы. Например, для поддержки грудного вскармливания, по уходу за собой, таким образом проявляется забота и о мамах в такой период. И наш анализ показывает, что на это тоже очень хорошо реагируют жители регионов».