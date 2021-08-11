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Иммунолог из Египта назвал преимущество вакцины «Спутник V»

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Российский препарат от коронавируса «Спутник V» обеспечивает более стабильный иммунитет против COVID-19, чем другие вакцины. Кроме того, применение «Спутника V» не вызывает долгосрочных отрицательных эффектов. Об этом 11 августа рассказал член Египетского общества аллергии и иммунологии доктор Магди Бадран.

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Директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург — об эффективности вакцины, ее испытаниях на подростках и назальной прививке

«Вакцинация двухвекторным «Спутником V» обеспечивает более стабильный иммунитет по сравнению с другими вакцинами, и никаких негативных или опасных симптомов зарегистрировано не было», — рассказал он ТАСС.

Иммунолог отметил, что среди побочных эффектов применения вакцины можно отметить повышение температуры, головную боль, усталость и боль в месте инъекции, добавляет «Газета.ру».

Ранее, 5 августа, посол России в Каире Георгий Борисенко заявил, что запуск производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» запланирован на эту осень.

Российский дипломат отметил, что РФ стремится объединить усилия в противостоянии коронавирусу как новому глобальному вызову.

В конце июня вакцину «Спутник V» начали применять в Египте. В минздраве страны указали, что «вакцинация доступна всем египетским гражданам и проживающим здесь иностранцам после регистрации на сайте минздрава». Так, врач должен провести осмотр пациента, после чего — в зависимости от состояния его здоровья, а также исходя из наличия у него хронических заболеваний — определить, какую именно вакцину следует сделать пациенту.

В феврале в Египте зарегистрировали российскую вакцину «Спутник V» в рамках ускоренной процедуры.

Российский препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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