Посол России заявил о запуске производства «Спутника V» в Египте осенью

Запуск производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» запланирован на эту осень. Об этом в четверг, 5 августа, заявил посол России в Каире Георгий Борисенко.

«Осенью ожидается запуск производства данного высокоэффективного средства в самом Каире путем предоставления необходимой технологии», — написал он в своей статье «О российско-египетских отношениях», которая есть в распоряжении «РИА Новости».

Российский дипломат отметил, что РФ стремится объединить усилия в противостоянии коронавирусу как новому глобальному вызову.

В конце июля стало известно, что первые партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V» произведены в Узбекистане на мощностях предприятия Jurabek Laboratories.

Ранее, 21 июля, сообщалось, что первую партию «Спутника V» произвели во Вьетнаме.

15 июля Нигерия зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V», став 68-й страной, где одобрено применение препарата. Население стран, одобривших использование препарата, составляет более 3,7 млрд человек, подчеркнули в РФПИ.

В тот же день в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) рассказали, что российская однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» была зарегистрирована в Казахстане. Вакцина «Спутник V» также уже успешно применяется в Казахстане для профилактики новой коронавирусной инфекции.

7 июля научный журнал Nature опубликовал статью, в которой говорится о том, что российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» подтвердила свою безопасность и эффективность.

«Спутник V» — первая в России и в мире вакцина от коронавируса. Она была зарегистрирована 11 августа 2020 года. Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи. На данный момент препарат зарегистрирован в 69 странах.

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