В Египте зарегистрировали вакцину «Спутник V»

В Египте зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в рамках ускоренной процедуры. Об этом сообщило в среду, 24 февраля, лекарственное управление страны.

Отмечается, что также была зарегистрирована вакцина британской фармацевтической компании AstraZeneca, пишет «РИА Новости».

Накануне, 23 февраля, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил о регистрации вакцины «Спутник V» в Гайане. В тот же день препарат был зарегистрирован в Киргизской Республике.

Ранее вакцина была одобрена в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Алжире, Сербии, Парагвае, Палестине, Венесуэле, ОАЭ, Туркменистане, Венгрии, Иране, Гвинейской Республике, Тунисе, Армении, Ливане, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (субъект Босния и Герцеговина), Мьянме, Казахстане, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Узбекистане, Габоне и других государствах.

Первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V» была зарегистрирована российским Минздравом в августе 2020 года. Ее разработали специалисты Центра имени Гамалеи на основе изученной и проверенной платформы аденовирусных векторов человека.

Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев — 100%.

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