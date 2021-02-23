Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Путин и Лукашенко по телефону обсудили сотрудничество в сфере ВПК
Происшествия
В районе аварии на газопроводе под Оренбургом ввели режим ЧС
Мир
Бундесвер обвинили в росте расизма и правого экстремизма
Экономика
Биткоин потерял в цене более 16%
Мир
Савченко заявила об угрожающем Украине новом расколе
Мир
Минздрав Гайаны зарегистрировал вакцину «Спутник V»
Мир
Украина подала в ЕСПЧ очередной иск против России
Политика
Поправки об ответственности за оскорбление ветеранов внесут в ГД 24 февраля
Мир
Илон Маск за сутки потерял $15 млрд и статус самого богатого человека
Сюжет:

Минздрав Гайаны зарегистрировал вакцину «Спутник V»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил во вторник, 23 февраля, о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» министерством здравоохранения Гайаны.

COVID не любит троицу: сколько времени займет ввод в оборот «КовиВака»
До конца первого полугодия объем производства только первых двух российских вакцин составит 88 млн комплектов

Страна стала 33-м государством, одобрившей применение российской вакцины. Ранее в этот день регистрация «Спутник V» прошла в Киргизской Республике.

20 февраля российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Гане. 19 февраля препарат одобрило Сан-Марино.

Ранее препарат был одобрен в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Алжире, Сербии, Парагвае, Палестине, Венесуэле, ОАЭ, Туркменистане, Венгрии, Иране, Гвинейской Республике, Тунисе, Армении, Ливане, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (субъект Босния и Герцеговина), Мьянме, Казахстане, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Узбекистане и Габоне.

Первая мире вакцина от COVID-19 «Спутник V» была зарегистрирована российским Минздравом в августе прошлого года. Ее разработали специалисты Центра имени Гамалеи на основе изученной и проверенной платформы аденовирусных векторов человека.

Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев — 100%.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021