Минздрав Гайаны зарегистрировал вакцину «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил во вторник, 23 февраля, о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» министерством здравоохранения Гайаны.

Страна стала 33-м государством, одобрившей применение российской вакцины. Ранее в этот день регистрация «Спутник V» прошла в Киргизской Республике.

20 февраля российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Гане. 19 февраля препарат одобрило Сан-Марино.

Ранее препарат был одобрен в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Алжире, Сербии, Парагвае, Палестине, Венесуэле, ОАЭ, Туркменистане, Венгрии, Иране, Гвинейской Республике, Тунисе, Армении, Ливане, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (субъект Босния и Герцеговина), Мьянме, Казахстане, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Узбекистане и Габоне.

Первая мире вакцина от COVID-19 «Спутник V» была зарегистрирована российским Минздравом в августе прошлого года. Ее разработали специалисты Центра имени Гамалеи на основе изученной и проверенной платформы аденовирусных векторов человека.

Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев — 100%.