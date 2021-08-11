В Белоруссии предложили убрать из конституции тезис о нейтралитете

Конституционная комиссия Белоруссии предложила убрать из обновленного текста конституции положение о стремлении республики к нейтралитету. Об этом сообщил в среду, 11 августа, председатель комиссии и председатель Конституционного суда Петр Миклашевич.

«Данное положение в действующей конституции имеется. Учитывая реальную действительность, поскольку Республика Беларусь является членом ОДКБ и фактически входит в военно-политический блок, надо привести положение конституции в соответствие с объективной реальностью», — цитирует Миклашевича агентство «БелТА».

Вместе с этим, по его словам, предлагается закрепить положение о том, что с территории Белоруссии не будет исходить никаких угроз другим странам.

Ранее, 9 августа, на эту тему высказался президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он напомнил, что решение о статусе страны «бурно поддержали» на Всебелорусском народном собрании. При этом, указал белорусский лидер, нейтралитета нет фактически.

По словам Лукашенко, существуют два варианта: «или мы определяем в конституции, что мы не нейтральны, либо вообще туда ничего не записываем».

Ранее в среду стало известно, что проект внесения изменений в конституцию республики будет доработан и до 1 сентября представлен Лукашенко.

21 июля конституционная комиссия предложила ограничить пребывание человека в должности президента страны двумя сроками. Кроме того, была озвучена идея сохранить президентскую форму правления, однако установить более высокий возрастной ценз для занятия этой должности — 40 лет вместо 35.

До этого, в мае, комиссия также предложила ограничить законодательную функцию президента и лишить его возможности издавать декреты, имеющие силу закона.

Еще в октябре прошлого года Лукашенко пообещал, что новая конституция Белоруссии будет принята «без ломки и катастроф». Проведение конституционной реформы в разговоре с главой МИД страны Владимиром Макеем в том же месяце поддержал министр иностранных дел России Сергей Лавров.