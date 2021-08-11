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Проект изменений Конституции Белоруссии представят до 1 сентября

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Глава конституционной комиссии Белоруссии Петр Миклашевич заявил, что проект внесения изменений в Конституцию республики будет доработан и до 1 сентября представлен президенту страны Александру Лукашенко. Об этом в среду, 11 августа, сообщает «БелТА».

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«Поскольку наличие несогласованных замечаний членов комиссии свидетельствует о фактической незавершенности проделанной работы, президентом поручено руководству конституционной комиссии обеспечить комплексную доработку соответствующих предложений и до 1 сентября 2021 года внести итоговый вариант проекта Конституции на рассмотрение главы государства», — сказал Миклашевич.

Ранее, 21 июля, директор Центра по проблемам европейской интеграции, белорусский политолог Юрий Шевцов в разговоре с «Известиями» оценил предложенные комиссией изменения Конституции Белоруссии и отметил, что в условиях «геополитического клинча» с Западом многие решения будут приниматься ситуативно.

В тот же день конституционная комиссия предложила ограничить пребывание человека в должности президента страны двумя сроками. Кроме того, была озвучена идея сохранить президентскую форму правления, однако установить более высокий возрастной ценз для занятия этой должности — 40 лет вместо 35.

14 мая конституционная комиссия предложила ограничить законодательную функцию президента и лишить его возможности издавать декреты, имеющие силу закона.

15 марта Лукашенко сообщил, что в стране начала работу комиссия по подготовке поправок в Конституцию. Решение о ее формировании было принято на VI Всебелорусском народном собрании 12 февраля.

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