Лукашенко заявил о начале работы комиссии по поправкам в конституцию

В Белоруссии начала работу комиссия по подготовке поправок в конституцию республики, сообщил в понедельник, 15 марта, президент страны Александр Лукашенко.

В этот день в стране отмечается День конституции. В этой связи глава государства проводит в Минске приуроченную к этой дате встречу с членами Конституционной комиссии.

«Александр Лукашенко напомнил, что решение о формировании конституционной комиссии было принято на VI Всебелорусском народном собрании. По его словам, знаменательно, что она начинает свою работу в День конституции. В связи с этим президент еще раз поздравил белорусов и участников мероприятия с праздником», — пишет госагентство БелТА.

Кроме того, Лукашенко подчеркнул, что деятельность Конституционной комиссии должна носить гласный и открытый характер.

«Доступность вашей работы для инициатив людей — это вопрос доверия общества к ее результату», — добавил президент.

Белорусский лидер, выступая на Всебелорусском народном собрании 12 февраля, заявил, что референдум по проекту обновленной конституции страны могут провести совместно с местными выборами в январе 2022 года.

За день до этого белорусский лидер заявил, что проект новой конституции страны будет готов в течение года. Он отметил, что проект всенародно обсудят до конца года, а последнюю, третью редакцию обновленного основного закона страны вынесут на референдум в начале 2022 года.

Тогда же белорусский президент заявил о возможности подумать о корректировке конституции и распределении полномочий власти.

7 ноября Лукашенко отметил, что новая конституция Белоруссии будет принята «без ломки и катастроф». Проведение конституционной реформы в разговоре с главой МИД страны Владимиром Макеем поддержал министр иностранных дел России Сергей Лавров.