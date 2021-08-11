Ученые обнаружили новые подавляющие COVID-19 вещества

Ученые Университета Альберты в Канаде обнаружили потенциально эффективные вещества против коронавируса SARS-CoV-2. Результаты исследования представлены в статье, опубликованной в European Journal of Medicinal Chemistry.

Исследователи использовали источник синхротронного излучения Canadian Light Source (CLS) для того, чтобы найти вирусные ингибиторы. Так, ученые выявили такие ингибиторы, которые нацелены на основную протеазу Mpro, расщепляющую вирусные белки и участвующую в размножении самого вируса.

Вместе с тем оказалось, что GC376, который применяется для лечения COVID-19 у кошек, а также является бисульфитным пролекарством (превращается в лекарство внутри организма), эффективно подавляет Mpro SARS-CoV-2.

Ранее в августе в научном журнале ACS Infectious Disease была опубликована статья, в которой говорилось о том, что средство от паразитов может стать успешным лекарством в борьбе с распространением COVID-19. Специалисты института Скриппса в США уточнили, что еще 10–15 лет назад ученые доказали, что вещества, которые содержатся в препаратах от паразитов (салициланидах), эффективны против определенных инфекций.

В том же месяце исследователи из университета Альберты в Канаде, проанализировав плазму крови 120 пациентов с COVID-19, определили, что возникновение при заражении коронавирусом цитокинового шторма в организме человека обуславливается наличие белка галектина-9 в крови пациента.

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