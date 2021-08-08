Прямой эфир
Спорт
Месси расплакался на прощальной пресс-конференции в «Барселоне»
Мир
Погранохрана Литвы заявила о стрельбе на границе с Белоруссией
Спорт
Украинскую легкоатлетку затравили за фото с россиянкой Ласицкене
Спорт
Путин 9 августа побеседует с членами паралимпийской команды России
Мир
Опубликовано видео с места смертельного ДТП с автобусом в Турции
Мир
Российский военнослужащий погиб в ДТП в Армении
Спорт
Газзаев высоко оценил выступления сборной ОКР на Олимпиаде в Токио
Общество
Знакомые сообщили о госпитализации Светланы Светличной
Общество
В Карелии открыли горячую линию из-за отравления детей в поезде
Сюжет:

Ученые заявили об эффективности средства от глистов против COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Средство от паразитов может стать успешным лекарством в борьбе с распространением COVID-19. К таким выводам пришли специалисты института Скриппса в США, результаты их исследования опубликованы в научном журнале ACS Infectious Disease.

Авторы работы уточнили, что еще 10–15 лет назад ученые доказали, что вещества, которые содержатся в препаратах от паразитов (салициланидах), эффективны против определенных инфекций. Однако область действия таких лекарств обычно ограничена кишечником, при этом иногда они могут оказаться токсичны для организма.

Сокращение строптивого: ученые быстрее отследят мутации SARS-CoV-2
Они предлагают «прочитать» только часть генома, ответственную за самые важные свойства коронавируса

Вместе с тем в 2020 году, когда мир столкнулся с пандемией коронавирусной инфекции, ученые решили проверить действие салициланидов на COVID-19, учитывая все противовирусные свойства вещества. Так, одно из соединений (№ 11) отличалось способностью проходить через кишечник и всасываться в кровоток. Кроме того, оно не вызывало токсичности.

Проведенное специалистами исследование показало, что данное соединение также препятствует инфицированию клеток. Один из авторов работы Ким Джанда пояснила, что оно блокирует выход вирусного материала, и тот просто распадается. В свою очередь данный процесс не позволяет SARS-CoV-2 реплицироваться.

Ученые проверили выявленные свойства салициланидов № 11 в эксперименте на мышах. Оказалось, что он снизил уровни воспаления, а также интерлейкина-6 — белка, выступающего ключевым фактором воспаления и, как следствие, цитокинового шторма.

После получения таких результатов специалисты планируют подтвердить свои выводы в сложных тестах на животных, а затем провести клинические исследования. Авторы работы уточнили, что в условиях появления более агрессивных штаммов SARS-CoV-2 средство сможет защитить людей. В особенности тех, кто не имеет возможности вакцинироваться.

Ранее в августе исследователи из университета Альберты в Канаде, проанализировав плазму крови 120 пациентов с COVID-19, определили, что возникновение при заражении коронавирусом цитокинового шторма в организме человека обуславливается наличие белка галектина-9 в крови пациента. При этом чем выше уровень данного белка, тем больше вероятность возникновения этого опасного осложнения.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021