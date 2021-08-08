Ученые заявили об эффективности средства от глистов против COVID-19

Средство от паразитов может стать успешным лекарством в борьбе с распространением COVID-19. К таким выводам пришли специалисты института Скриппса в США, результаты их исследования опубликованы в научном журнале ACS Infectious Disease.

Авторы работы уточнили, что еще 10–15 лет назад ученые доказали, что вещества, которые содержатся в препаратах от паразитов (салициланидах), эффективны против определенных инфекций. Однако область действия таких лекарств обычно ограничена кишечником, при этом иногда они могут оказаться токсичны для организма.

Вместе с тем в 2020 году, когда мир столкнулся с пандемией коронавирусной инфекции, ученые решили проверить действие салициланидов на COVID-19, учитывая все противовирусные свойства вещества. Так, одно из соединений (№ 11) отличалось способностью проходить через кишечник и всасываться в кровоток. Кроме того, оно не вызывало токсичности.

Проведенное специалистами исследование показало, что данное соединение также препятствует инфицированию клеток. Один из авторов работы Ким Джанда пояснила, что оно блокирует выход вирусного материала, и тот просто распадается. В свою очередь данный процесс не позволяет SARS-CoV-2 реплицироваться.

Ученые проверили выявленные свойства салициланидов № 11 в эксперименте на мышах. Оказалось, что он снизил уровни воспаления, а также интерлейкина-6 — белка, выступающего ключевым фактором воспаления и, как следствие, цитокинового шторма.

После получения таких результатов специалисты планируют подтвердить свои выводы в сложных тестах на животных, а затем провести клинические исследования. Авторы работы уточнили, что в условиях появления более агрессивных штаммов SARS-CoV-2 средство сможет защитить людей. В особенности тех, кто не имеет возможности вакцинироваться.

Ранее в августе исследователи из университета Альберты в Канаде, проанализировав плазму крови 120 пациентов с COVID-19, определили, что возникновение при заражении коронавирусом цитокинового шторма в организме человека обуславливается наличие белка галектина-9 в крови пациента. При этом чем выше уровень данного белка, тем больше вероятность возникновения этого опасного осложнения.

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