Минздрав направит в Якутию специалистов для борьбы с COVID-19 при задымлении

Минздрав России направит в Якутию специалистов федеральных центров для борьбы с распространением COVID-19 в республике в условиях задымления от природных пожаров. Об этом в среду, 11 августа, сообщает пресс-служба главы региона и правительства республики.

Решение об отправке специалистов в регион было принято министром здравоохранения Михаилом Мурашко в ходе телефонной беседы с главой Якутии Айсеном Николаевым. Специалисты федеральных центров, как отмечается, помогут оценить влияние дыма на здоровье жителей республики.

«Несмотря на то, что высококвалифицированных специалистов по оказанию нового вида медицинской услуги в стране не так уж и много, принято решение, что они приедут к нам в ближайшее время и окажут методическую и консультационную помощь. Это касается и вопроса проведения исследования влияния дыма на здоровье якутян. Мы благодарим Михаила Альбертовича за поддержку», — приводит пресс-служба слова Николаева.

Ранее в этот же день стало известно, что площадь лесных пожаров в республике достигла 6,6 млн га. Возгорания зафиксированы в 18 районах. При этом 13 лесных пожаров действуют на расстоянии менее 5 км от населенных пунктов.

Сообщалось, что в ликвидации возгораний участвуют более 4,5 тыс. человек и 708 единиц техники. К борьбе с пожарами привлекли спасателей из других регионов.

Согласно данным портала стопкоронавирус.рф в Якутии на сегодняшний день зарегистрировано 46 157 случаев инфекции, в том числе 140 за последние сутки. Число летальных исходов составило 935, выздоровели 40 348 пациентов.

В России с 18 января проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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