Источник сообщил об обнаружении тела пропавшего в Турции россиянина

На острове Бургазада в районе турецкого Стамбула обнаружено тело пропавшего российского туриста Макара Рагина. Об этом 10 июля сообщил источник в местной полиции.

«При осмотре местности была найдена сумка, в которой была обнаружена фотокопия паспорта на имя Макара Рагина. Тело было идентифицировано как принадлежащее ему и направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы», — рассказал «РИА Новости» сотрудник турецкой полиции.

2 августа сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи в Стамбуле российского студента.

О том, что Рагин пропал в Стамбуле, стало известно ранее в тот день. Сообщалось, что 20-летний студент, который обучается на факультете информатики Польско-Японской академии в Варшаве, 16 июля приехал в турецкую столицу на каникулы. Судя по камерам видеонаблюдения, он покинул отель утром 28 июля, собираясь, как уточнили его родители, на экскурсию, но в гостиницу не вернулся.

На 29 июля у юноши был куплен билет на обратный рейс в Литву, откуда тот и приехал в Турцию, но на самолет он не сел.