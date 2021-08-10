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В Госдуме оценили предложение Киева о размещении ПВО США в стране

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В Госдуме рассчитывают, что американская сторона не пойдет навстречу предложениям Киева разместить на территории страны средства ПВО США. Об этом во вторник, 10 августа, заявил член комитета ГД по международным делам Сергей Железняк.

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«Предложение украинского министра разместить американские военные подразделения и ПВО на территории Украины является провокацией, направленной против безопасности России. Рассчитываем, что американская сторона не станет предпринимать безответственных действий, на которые их провоцируют неадекватные украинские политиканы», — приводят «РИА Новости» слова Железняка.

Он также отметил, что обвинения в адрес РФ о якобы имеющихся планах разместить в Крыму ядерное оружие также являются «дезинформацией для введения в заблуждение американцев и европейцев».

«Украина продолжает антироссийский демарш <…> выдумывая очередные несуществующие угрозы, которые якобы исходят от России. <…> Киевским провокаторам следует знать, что на действия властей Украины, способные повлечь за собой угрозу суверенитету нашей страны, территориальной целостности российского государства и безопасности граждан России, будет дан адекватный отрезвляющий ответ», — заключил депутат.

Вице-премьер по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Алексей Резников выступил с предложением развернуть американские средства противовоздушной обороны на территории Украины ранее в этот день.

В свою очередь, вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил, что призыв Резникова к США является опасной провокацией.

4 августа директор по Южной и Центральной Европе Пентагона Алтон Буланд заявил, что США продолжат усилия по укреплению потенциала Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он пояснил, что проведение военных реформ, модернизация вооруженных сил и «укрепление устойчивости партнеров» важны для противодействия «всему спектру угроз в регионе».

Президент России Владимир Путин заявлял, что Украина становится западным проектом «анти-Россия», направленным на конфронтацию с РФ и разжигание ненависти по отношению к ней.

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