Косачев призвал вице-премьера Украины не «лезть во взрослые игры с оружием»

Призыв вице-премьера Украины по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий страны Алексея Резникова к США развернуть на украинской территории американские средства противовоздушной обороны (ПВО) является опасной провокацией. Об этом во вторник, 10 августа, заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев.

«Лучше бы (Резникову. — Ред.) не влезать во взрослые игры с оружием, а продолжать заниматься пропагандой про реинтеграцию оккупированных территорий. Это намного безопаснее для всех, поскольку ни на что не влияет по определению», — заявил Косачев в интервью ТАСС.

По словам сенатора, высказывания Резникова показывают, что в Киеве не отдают себе отчет в последствиях своих провокаций.

«Призывая США к развертыванию сил ПВО на Украине <...> министр хотел бы резко повысить градус противостояния в азово-черноморском регионе за счет максимального вовлечения туда Америки. Однако это вопрос, который касается отнюдь не украинских фантомных болей по утраченным территориям, а военно-политической ситуации, которая именно из-за участившихся провокаций посторонних сил в Черном море заметно обострилась в последнее время», — подчеркнул Косачев.

Вице-спикер Совфеда добавил, что единственный способ снизить градус напряженности в регионе — отказаться от размещения оружия третьих сил у берегов российского Крыма, а также умерить военную активность.

Резников выступил с предложением развернуть американские средства противовоздушной обороны на территории Украины ранее в этот день.

4 августа директор по Южной и Центральной Европе Пентагона Алтон Буланд заявил, что США продолжат усилия по укреплению потенциала Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он пояснил, что проведение военных реформ, модернизация вооруженных сил и «укрепление устойчивости партнеров» важны для противодействия «всему спектру угроз в регионе».

С 28 июня по 10 июля в акватории Черного моря прошли ежегодные военно-морские учения НАТО Sea Breeze. Их участники отрабатывали боевые действия на море, на суше и в воздухе, в том числе высадку десанта, противолодочную и противовоздушную борьбу. В учениях участвовали 5 тыс. военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля из 32 стран, включая Украину, США и членов НАТО.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что Украина становится западным проектом «анти-Россия», направленным на конфронтацию с РФ и разжигание ненависти по отношению к ней.