Вице-премьер Украины предложил развернуть подразделения ПВО США в стране

На территории Украины следует развернуть американские средства противовоздушной обороны (ПВО). С таким предложением выступил вице-премьер по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Алексей Резников, его слова приводятся на сайте министерства.

«Важно расширить пакет в сфере безопасности для Украины. В первую очередь за счет развертывания сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений. Наше законодательство это позволяет», — цитирует вице-премьера 10 августа «Газета.ру».

Резников отметил обеспокоенность Украины из-за того, что Россия якобы намеревается разместить ядерное оружие в Крыму.

4 августа директор по Южной и Центральной Европе Пентагона Алтон Буланд заявил, что США продолжат усилия по укреплению потенциала Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он пояснил, что проведение военных реформ, модернизация вооруженных сил и «укрепление устойчивости партнеров» важны для противодействия «всему спектру угроз в регионе».

С 28 июня по 10 июля в акватории Черного моря проходили ежегодные военно-морские учения НАТО Sea Breeze. Их участники отрабатывали боевые действия на море, на суше и в воздухе, в том числе высадку десанта, противолодочную и противовоздушную борьбу. В учениях участвовали 5 тыс. военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля из 32 стран, включая Украину, США и членов НАТО.

В день начала учений делегация России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями указала на то, что масштабность и агрессивность Sea Breeze 2021 в Черном море не способствуют безопасности в регионе.

Российские эксперты и политологи отмечали, что по факту Украина все больше превращается в военный полигон НАТО. 12 июня в своей статье президент РФ Владимир Путин указал, что Украина попала под прямое внешнее управление, включая надзор иностранных советников за украинскими органами власти, спецслужбами и вооруженными силами, военное «освоение» территории Украины, развер­тывание инфраструктуры НАТО. По его словам Украина становится западным проектом «анти-Россия», направленным на конфронтацию с РФ и разжигание ненависти по отношению к ней.