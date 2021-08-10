Прямой эфир
Армия
Первые 20 танков Т-14 «Армата» поступят в войска до конца года
Общество
Несовершеннолетним перестанут ставить штамп о прописке в паспорт
Общество
В Минобрнауки рассказали о порядке заселения в общежития непривитых студентов
Армия
Новая подлодка «Казань» сможет нести гиперзвуковые ракеты «Циркон»
Экономика
ФАС заподозрила ЦУМ и Mercury в ценовом сговоре
Мир
Белоруссия пообещала ответить на санкции стран Запада
Мир
Киев предостерег Минск из-за слов Лукашенко о возможном признании Крыма российским
Наука
Ученые рассказали о снижении антител к COVID-19 из-за курения
Спорт
Месси согласовал детали контракта с ПСЖ

В Москве выявили 3,5 тыс. использующих телефон за рулем водителей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За последние полгода дорожные камеры в Москве зафиксировали свыше 3,5 тыс. водителей, использующих телефон во время движения. Об этом 10 августа сообщает официальный Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Найдутся все: ГИБДД вооружилась технологиями против лихачей
Коптеры, мобильные приложения и ноутбуки помогают предотвратить трагедии и найти виновных

«Быстро посмотреть оповещение на экране телефона: „Да, это 1 секунда“. Но только за 1 секунду машина на скорости 60 км/ч проезжает 16 метров — это можно сравнить с высотой пятиэтажного дома», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что телефон крадет внимание водителя, что становится одной из главных причин смертей на дорогах во всем мире.

В большинстве стран мира это нарушение наказывается серьезными штрафами. Например такие меры действуют во Франции, Эстонии, Молдавии, Израиле, Испании, Великобритании и США. В переводе на рубли штраф за использование телефона за рулем в этих странах варьируется от 1 400 до 52 000 рублей.

26 ноября 2020 года ГИБДД раскрыла методику наказания водителей за телефон за рулем. В частности, программный модуль системы фото- и видеофиксации нарушений «Стрелка-360» делает не менее 10 фотографий высокого качества для того, чтобы точно определить наличие телефона в руках водителя и не спутать смартфон с другими предметами.

На основании полученных с помощью видеофиксации данных о нарушении выписываются штрафы. За разговор по мобильному телефону штраф составляет 1,5 тыс. рублей.

Запрет на пользование телефоном за рулем без устройств hands-free действует в России с 2001 года.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021