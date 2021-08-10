В Москве выявили 3,5 тыс. использующих телефон за рулем водителей

За последние полгода дорожные камеры в Москве зафиксировали свыше 3,5 тыс. водителей, использующих телефон во время движения. Об этом 10 августа сообщает официальный Telegram-канал столичного департамента транспорта.

«Быстро посмотреть оповещение на экране телефона: „Да, это 1 секунда“. Но только за 1 секунду машина на скорости 60 км/ч проезжает 16 метров — это можно сравнить с высотой пятиэтажного дома», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что телефон крадет внимание водителя, что становится одной из главных причин смертей на дорогах во всем мире.

В большинстве стран мира это нарушение наказывается серьезными штрафами. Например такие меры действуют во Франции, Эстонии, Молдавии, Израиле, Испании, Великобритании и США. В переводе на рубли штраф за использование телефона за рулем в этих странах варьируется от 1 400 до 52 000 рублей.

26 ноября 2020 года ГИБДД раскрыла методику наказания водителей за телефон за рулем. В частности, программный модуль системы фото- и видеофиксации нарушений «Стрелка-360» делает не менее 10 фотографий высокого качества для того, чтобы точно определить наличие телефона в руках водителя и не спутать смартфон с другими предметами.

На основании полученных с помощью видеофиксации данных о нарушении выписываются штрафы. За разговор по мобильному телефону штраф составляет 1,5 тыс. рублей.

Запрет на пользование телефоном за рулем без устройств hands-free действует в России с 2001 года.