Шалимов стал главным тренером ФК «Урал»

Новый главным тренером футбольного клуба «Урал» стал Игорь Шалимов. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба клуба. Там же уточнили, что контракт со специалистом рассчитан на два года.

«Клуб надеется на плодотворное сотрудничество с Игорем Михайловичем. Руководство и все сотрудники окажут главному тренеру всю необходимую помощь в работе. Новый наставник «Урала» уже прилетел в Екатеринбург и завтра проведет первую тренировку», — говорится в сообщении ФК «Урал».

Шалимов работал в «Уралане», женской сборной России, «Краснодаре» и «Химках». Последним клубом специалиста был «Ахмат», который он возглавлял с октября 2019 по июль 2020 года, добавляет «Спорт-Экспресс».

До Шалимова главным тренером «Урала» был Юрий Матвеев. Во вторник стало известно, что тренер и руководство футбольного клуба Екатеринбурга пришли к решению о прекращении сотрудничества.

«Вся моя тренерская карьера связана с футбольным клубом «Урал». За эти годы было очень много ярких и приятных мгновений. Здесь меня окружали настоящие профессионалы и надежные люди. Благодарю руководство, игроков, тренеров, администраторов, докторов, массажистов, переводчиков за совместную работу и поддержку!» — высказался Матвеев.

До этого, 26 июля, стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) подписал контракт с Валерием Карпиным о его назначении на должность главного тренера сборной России по футболу. Соглашение рассчитано до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления.