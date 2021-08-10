Минтранс предложил оснащать автомобили такси тахографами

Минтранс России разработал законопроект, согласно которому водителей грузовых автомобилей массой выше 3,5 т, автобусов и легковых такси обяжут соблюдать нормы времени управления транспортным средством с использованием средств мониторинга их психофизиологических показателей. Документ опубликован 9 августа, на портале проектов нормативно-правовых актов.

Отмечается, что регистрация времени управления будет производиться тахографом, к которому может быть подключено средство мониторинга работоспособности.

В случае фиксации таким устройством предельных значений параметров психофизиологического состояния водителя он будет обязан сделать перерыв. Если же показатели будут в норме, водитель сможет продолжить поездку, однако время за рулем не должно превышать значений, установленных Правилами дорожного движения, утвержденными правительством РФ.

Предельные значения параметров психофизиологического состояния водителя, характеризующих снижение работоспособности водителя, не совместимые ‎с возможностью дальнейшего безопасного управления транспортным средством, будут установлены Минтрансом России по согласованию с Минздравом России ‎и Минтрудом России.

Ориентировочная стоимость средств контроля и поддержания состояния работоспособности водителей в пути составляет от 25 тыс. до 80 тыс. рублей (включает стоимость устройства, работ ‎на установку и техническое обслуживание на 3 года).

3 апреля глава ГИБДД РФ Михаил Черников заявил, что в России наблюдается рост смертности в ДТП с автомобилями такси.

Черников отметил, что за год число погибших в ДТП с такси выросло на 20%. По его словам, ведомству нужно обратить внимание не только на организацию работы такси, но и на уровень профессионализма водителей.