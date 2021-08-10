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Глава Минприроды назвал напряженной ситуацию с лесными пожарами в РФ
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Глава Минприроды назвал напряженной ситуацию с лесными пожарами в РФ

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Обстановка с лесными пожарами в России остается крайне напряженной, показатели превышают прошлогодние. Об этом заявил во вторник, 10 августа, на заседании федерального штаба по координации тушения лесных пожаров глава Минприроды Александр Козлов.

«Мы уже потушили вдвое больше очагов, чем за весь прошлый год»
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Он уточнил, что в нынешнем году при меньшем количестве пожаров фиксируется увеличение пройденной огнем площади по сравнению с аналогичным периодом прошло года в 1,2 раза.

При этом, добавил Козлов, более 90% пройденных огнем площадей приходятся на регионы Дальнего Востока, в частности на Якутию — 78% всех площадей по стране.

8 августа президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября выделить из Резервного фонда правительства средства на тушение лесных пожаров в стране.

В тот же день смог от лесных пожаров в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии накрыл столицу Республики Тыва город Кызыл. Также сообщалось, что жителей сел Харыялах Намского района и Кальвица Кобяйского улуса в Якутии отселяют в соседние населенные пункты в связи с угрозой лесных пожаров.

Как ожидается, Якутии помогут тушить леса пожарные из Архангельской и Мурманской областей, республик Коми и Карелия. 10 августа в регион должны прибыть 67 работников лесопожарных формирований из других регионов.

По состоянию на 9 августа на территории Якутии зафиксировано 156 термоточек, проводилось тушение 72 из них. В работе задействованы 4097 человек и 584 единицы техники, а также авиация Минобороны и МЧС.

Лесные пожары также стали темой обсуждения на совещании Путина с членами правительства 6 августа. Глава государства отмечал, что в стране научились оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации природного характера, однако бывают сбои.

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