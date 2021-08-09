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В АТОР не исключили снижение стоимости турпакетов в Египет на 10-15 тыс. рублей

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Ассоциация туроператоров России (АТОР) рассчитывает на снижение стоимости турпакетов в Египет на 10–15 тыс. рублей, если оперштаб по коронавирусу примет решение увеличить количество рейсов в страну. Об этом сообщил вице-президент ассоциации Дмитрий Горин в понедельник, 9 августа.

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«Если оперштаб откроет квоты, то мы даже рассчитываем, что на 10–15 тыс. рублей цена турпакета [в Египет] будет дешевле после увеличения количества рейсов», — цитирует Горина ТАСС со ссылкой на телеканал «Дождь».

Ранее в этот же день первый после возобновления авиасообщения между Россией и египетскими курортами самолет авиакомпании EgyptAir приземлился в Хургаде.

Решение о возобновлении авиасообщения с курортами Египта оперативным штабом по борьбе с коронавирусом было принято 23 июля.

Так, с этого дня самолеты будут летать из Москвы с частотой по пять рейсов в неделю в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Суммарно может выполняться по 20 еженедельных рейсов, десять из которых — российской стороной и десять египетской.

В самом оперштабе отмечали, что решение об увеличении числа рейсов примут после визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки в Арабской Республике.

6 августа в Росавиации сообщили, что восемь российских авиакомпаний уже получили допуски на полеты на курорты Египта. Так, документом обзавелись «Аэрофлот», «Победа» и S7, из регионов — «Россия», S7, «Уральские авиалинии», Smartavia, Nordwind и AZUR air. Далее они должны обзавестись разрешением на авиаперевозки от оперштаба.

8 июля президент России Владимир Путин отменил указ 2015 года о запрете чартерных полетов на курорты Египта.

В ноябре 2015 года рейсы на курорты Египта были запрещены после взрыва в небе над Синайским полуостровом российского самолета. На нем туристы возвращались с отдыха в Шарм-эш-Шейхе в Санкт-Петербург, жертвами катастрофы стали все находившиеся на борту 224 человека.

Авиасообщение между Россией и Египтом возобновилось в 2018 году, но рейсы были разрешены только в Каир. Из-за пандемии полеты прерывались, однако осенью прошлого года рейсы из Москвы в Каир вновь возобновились.

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