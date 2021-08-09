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Эпидемиолог рассказал о сроках развития постковидного синдрома

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Симптомы постковидного синдрома чаще всего появляются через четыре недели после перенесенного COVID-19 и могут продлиться до нескольких месяцев. Об этом 9 августа рассказала заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ Антонина Плоскирева.

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«По данным систематического обзора, опубликованного в июне 2021 года, постковидный синдром развивается от трех до 24 недель после острой фазы или выписки из больницы. Наиболее часто симптомы постковидного синдрома отмечаются спустя четыре недели», — сказала эпидемиолог в беседе с «РИА Новости».

Однако она подчеркнула, что симптомы этого явления могут проявиться даже через несколько месяцев после выписки из больницы. Это касается, в первую очередь, пациентов, которые перенесли коронавирус в бессимптомной форме.

7 августа Плоскирева заявила, что так называемый постковидный синдром, выражающийся в виде обострения хронических состояний после того, как человек переболел коронавирусом, чаще встречается у женщин и пожилых людей.

При этом врач-терапевт Никита Харлов 3 августа предупредил об опасности постковидного синдрома. Он заявил, что у людей, перенесших коронавирус, могут обостриться такие хронические состояния, как холецистит, панкреатит, синдром раздраженного кишечника. Кроме того, заболевание может оказать влияние и на нервную систему.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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