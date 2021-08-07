Эксперт назвала наиболее подверженные постковидному синдрому группы

Постковидный синдром — обострение хронических состояний после того, как человек переболел коронавирусом, — чаще встречается у женщин и пожилых людей. Об этом рассказала замдиректора по клинической работе Центрального института эпидемиологии Антонина Плоскирева.

«Факторами риска развития постковидного синдрома являются пожилой возраст, женский пол, тяжелое течение инфекции, наличие хронической сопутствующей патологии, а также оксигенотерапия [применение кислорода во время лечения] в остром периоде болезни», — цитирует ее в субботу, 7 августа, «РИА Новости».

Она также рассказала о том, что, по мнению некоторых специалистов, мужчины болеют COVID-19 дольше.

5 августа главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко назвал признаки постковидного синдрома. Это, в частности, снижение работоспособности, быстрая утомляемость, снижение короткой памяти. Врач добавил, что у молодых людей синдром проходит в течение двух месяцев, в то время как у пожилых это может затягиваться на более долгий срок.

При этом врач-терапевт Никита Харлов 3 августа предупредил об опасности постковидного синдрома. Он заявил, что у людей, перенесших коронавирус, могут обостриться такие хронические состояния, как холецистит, панкреатит, синдром раздраженного кишечника. Кроме того, заболевание может оказать влияние и на нервную систему.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.