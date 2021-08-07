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Эксперт назвала наиболее подверженные постковидному синдрому группы

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Постковидный синдром — обострение хронических состояний после того, как человек переболел коронавирусом, — чаще встречается у женщин и пожилых людей. Об этом рассказала замдиректора по клинической работе Центрального института эпидемиологии Антонина Плоскирева.

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«Факторами риска развития постковидного синдрома являются пожилой возраст, женский пол, тяжелое течение инфекции, наличие хронической сопутствующей патологии, а также оксигенотерапия [применение кислорода во время лечения] в остром периоде болезни», — цитирует ее в субботу, 7 августа, «РИА Новости».

Она также рассказала о том, что, по мнению некоторых специалистов, мужчины болеют COVID-19 дольше.

5 августа главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко назвал признаки постковидного синдрома. Это, в частности, снижение работоспособности, быстрая утомляемость, снижение короткой памяти. Врач добавил, что у молодых людей синдром проходит в течение двух месяцев, в то время как у пожилых это может затягиваться на более долгий срок.

При этом врач-терапевт Никита Харлов 3 августа предупредил об опасности постковидного синдрома. Он заявил, что у людей, перенесших коронавирус, могут обостриться такие хронические состояния, как холецистит, панкреатит, синдром раздраженного кишечника. Кроме того, заболевание может оказать влияние и на нервную систему.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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