Российскую гандболисту Вяхиреву признали самым ценным игроком турнира ОИ

Международная федерация гандбола (IHF) признала гандболистку сборной Олимпийского комитета России (ОКР) Анну Вяхиреву самым ценным игроком олимпийского турнира в Токио. Об этом в воскресенье, 8 августа, сообщает пресс-служба IHF.

При этом сама 26-летняя Вяхирева заявила, что планирует приостановиться карьеру, взять паузу и привести в порядок свое тело и ментальное здоровье.

«Я надеюсь, мой клуб, моя сборная позволят мне это сделать. Потому что у меня есть определенный контракт [с клубом]. Если не получится, буду дальше работать. Но я надеюсь, что мне пойдут навстречу и дадут какое-то время понять, что делать дальше», — заявила она.

По ее словам, изначально для нее серебряная награда являлась большим разочарование. Однако, если, по ее словам, «пораскинуть мозгами и убрать максимализм», то для команды это победа согласно условиям, с которыми спортсменки боролись весь олимпийский турнир.

Ранее в этот же день российские гандболистки завоевали серебро Игр в Японии. В финале соревнований они уступили сборной Франции. Встреча закончилась со счетом 30:25 в пользу француженок.

Бронзовыми призерами по итогам соревнований стали норвежки, одолевшие команду из Швеции со счетом 36:19.

Комментируя результата соревнований российская гандболистка Полина Кузнецова заявила, что команда довольна олимпийским серебром, так как в нее, по словам спортсменки «никто не верил».

«И мы отдали все силы в предыдущих играх, на финал их просто не хватило: ни физических, ни моральных», — цитирует ее «Спорт-Экспресс».

ОИ в Токио завершаются 8 августа. В медальном зачете сборная ОКР расположилась на пятом месте. Первое место по итогам Игр заняла сборная США, в активе которой 39 золотых медалей.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимает участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.