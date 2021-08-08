Прямой эфир
Спорт
Президент ОКР оценил результат сборной на Олимпиаде в Токио
Мир
Погранохрана Литвы заявила о стрельбе на границе с Белоруссией
Спорт
Российские гимнастки прокомментировали свое серебро в групповом многоборье ОИ
Общество
В трех районах ЕАО и Приамурья ввели режим ЧС из-за паводка
Общество
Эксперт предупредил о новой схеме мошенничества с кредитами
Мир
Не менее 14 человек погибли в ДТП в Турции
Спорт
Российские гандболистки завоевали серебро Олимпиады в Токио
Общество
Жителей Сочи предупредили о смерчах
Происшествия
Число госпитализированных детей с поезда на Кубани возросло до 87
Сюжет:

Российскую гандболисту Вяхиреву признали самым ценным игроком турнира ОИ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Международная федерация гандбола (IHF) признала гандболистку сборной Олимпийского комитета России (ОКР) Анну Вяхиреву самым ценным игроком олимпийского турнира в Токио. Об этом в воскресенье, 8 августа, сообщает пресс-служба IHF.

Неповторимый Лондон: наши волейболисты не смогли выиграть золото Игр
Как и в 2012 году, отыгрались с 0:2, но уступили в решающем сете сборной Франции

При этом сама 26-летняя Вяхирева заявила, что планирует приостановиться карьеру, взять паузу и привести в порядок свое тело и ментальное здоровье.

«Я надеюсь, мой клуб, моя сборная позволят мне это сделать. Потому что у меня есть определенный контракт [с клубом]. Если не получится, буду дальше работать. Но я надеюсь, что мне пойдут навстречу и дадут какое-то время понять, что делать дальше», — заявила она.

По ее словам, изначально для нее серебряная награда являлась большим разочарование. Однако, если, по ее словам, «пораскинуть мозгами и убрать максимализм», то для команды это победа согласно условиям, с которыми спортсменки боролись весь олимпийский турнир.

Ранее в этот же день российские гандболистки завоевали серебро Игр в Японии. В финале соревнований они уступили сборной Франции. Встреча закончилась со счетом 30:25 в пользу француженок.

Бронзовыми призерами по итогам соревнований стали норвежки, одолевшие команду из Швеции со счетом 36:19.

Комментируя результата соревнований российская гандболистка Полина Кузнецова заявила, что команда довольна олимпийским серебром, так как в нее, по словам спортсменки «никто не верил».

«И мы отдали все силы в предыдущих играх, на финал их просто не хватило: ни физических, ни моральных», — цитирует ее «Спорт-Экспресс».

ОИ в Токио завершаются 8 августа. В медальном зачете сборная ОКР расположилась на пятом месте. Первое место по итогам Игр заняла сборная США, в активе которой 39 золотых медалей.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимает участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021