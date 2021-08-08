Российские гандболистки завоевали серебро Олимпиады в Токио

Российские гандболистки завоевали серебро Олимпийских игр в Токио. Своей победой они принесли 71-ю медаль в копилку сборной Олимпийского комитета России (ОКР).

Россиянки в финале соревнований уступили сборной Франции. Встреча закончилась со счетом 30:25 в пользу француженок, пишет «Спорт-Экспресс».

Бронзовыми призерами по итогам соревнований стали норвежки, одолевшие команду из Швеции со счетом 36:19.

6 августа гандболистки ОКР вышли в финал соревнований, победив команду Норвегии со счетом 27:26. Тогда с победой в полуфинале ОИ россиянок поздравил президент ОКР Станислав Поздняков. Он отметил, что девушки играли грамотно, при этом хорошо организовав оборону.

ОИ в Токио завершаются 8 августа. В медальном зачете сборная ОКР расположилась на пятом месте. Первое место по итогам Игр заняла сборная США, в активе которой 39 золотых медалей.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимает участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр «Токио-2020» сохранено.