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Посольство США назвало последствия дела против Калви для России

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Уголовное преследование фигурантов дела Baring Vostok о растрате 2,5 млрд рублей испортило инвестиционный климат России, заявил 8 августа представитель посольства США в Москве.

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«Несмотря на то что уголовное дело в отношении [главы инвестиционного фонда] Майкла Калви завершено, мы считаем, что криминализация коммерческих споров испортила инвестиционный климат в России», — цитирует его «РИА Новости».

При этом, как отмечает агентство, в Кремле придерживаются иной точки зрения. В частности, пресс–секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что отдельно взятое дело инвестора Калви не может иметь глобального значения. По его словам, «гораздо более важный процесс — это системные меры, которые принимаются для повышения инвестиционной привлекательности страны».

Ранее, 7 августа, глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко заявил, что обвинительный приговор основателю Baring Vostok усложнит привлечение в страну иностранных инвесторов.

Днем ранее московский суд приговорил Калви к 5,5 года условного срока по делу о растрате 2,5 млрд рублей. Другим фигурантам дела также назначены условные сроки.

В свою очередь Майкл Калви назвал приговор суда нечестным, а обвинения — оскорбительными, поскольку у этого дела нет ущерба, нет преступного состава и нет потерпевших. Он отметил, что примет решение об обжаловании после изучения приговора.

Уголовное дело, которое было переквалифицировано с мошенничества (ч. 4 ст. 159) на растрату (ч. 4 ст. 160), возбудили в феврале 2019 года.

15 февраля того же года Калви был задержан. По версии следствия, инвестор ввел в заблуждение совет директоров банка относительно стоимости акций Первого коллекторского бюро (ПКБ), которые были оценены в сумму долга при реальной стоимости 600 тыс. рублей, что привело к фактическому хищению этих средств.

Спустя полтора года после ареста участников дела между сторонами было заключено мировое соглашение. ПКБ перечислило банку 2,5 млрд рублей в качестве погашения ущерба, а «Восточный» отозвал иск о его возмещении.

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