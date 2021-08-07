Эксперт оценил влияние приговора Калви на приток иностранных инвесторов

Обвинительный приговор основателю Baring Vostok Майклу Калви усложнит привлечение в страну иностранных инвесторов, считает глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.

«Это говорит о том, что в России для инвесторов риски повышенные. Соответственно, этот риск надо будет учитывать при принятии решения об инвестициях, как и все риски. Значит, России будет немного сложнее, немного дороже получать капитал», — цитирует его «Интерфакс» в субботу, 7 августа.

Глава AmCham отметил, что условный срок можно считать победой с точки зрения логики поведения российских правоохранительных органов.

При этом он выразил сожаление, что «такой спор решался в уголовной, а не гражданской плоскости».

«Мы об этом говорили с самого начала, и продолжаем так считать», — подчеркнул Родзянко.

6 августа московский суд приговорил основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви к 5,5 годам условного срока по делу о растрате 2,5 миллиарда рублей. Другим фигурантам дела также назначены условные сроки.

15 июля прокурор запросил у Мещанского суда Москвы шесть лет условно для Калви. 19 июля инвестор выступил с последним словом, заявив, что он и его коллеги «действовали исключительно в рамках закона и исключительно в интересах банка и его вкладчиков».

Уголовное дело, которое было переквалифицировано с мошенничества (ч. 4 ст. 159) на растрату (ч. 4 ст. 160), возбудили в феврале 2019 года.

15 февраля того же года Калви был задержан. По версии следствия, инвестор ввел в заблуждение совет директоров банка относительно стоимости акций «Первого коллекторского бюро», которые были оценены в сумму долга при реальной стоимости 600 тыс. рублей, что привело к фактическому хищению этих средств.

Спустя полтора года после ареста участников дела между сторонами было заключено мировое соглашение. ПКБ перечислило банку 2,5 млрд рублей в качестве погашения ущерба, а «Восточный» отозвал иск о его возмещении.