Судебное лишение: какой поворот примет дело Калви после приговора

Наказание в виде условного срока фигурантам нашумевшего дела Baring Vostok было ожидаемо, считают опрошенные «Известиями» эксперты . Они пояснили, что судебная практика знает случаи, когда при очень солидном ущербе по ст. 160 УК РФ назначалась аналогичная мера. Вечером 6 августа Мещанский суд Москвы поставил точку в уголовном деле в отношении основателя инвестфонда Майкла Калви и его партнеров, назначив им условный срок от 3,5 до 5,5 лет . Бизнесмен заявил журналистам, что считает приговор глубоко несправедливым и прискорбным, добавив, что ознакомится с его полным текстом и вместе с командой примет решение о дальнейших шагах.

Условно осужденные

Мещанский суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и его партнеров, которое было возбуждено в феврале 2019 года. Спустя более 12 часов заседания с шестью перерывами 6 августа суд пришел к выводу, что вина фигурантов дела о растрате 2,5 млрд рублей банка «Восточный» полностью доказана (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Судебное лишение Журналисты у здания Мещанского районного суда Москвы, где проходит заседание по делу основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Зачитывая текст приговора, судья Анна Сокова отметила, что во внимание суда были приняты положительные характеристики подсудимых, наличие у них несовершеннолетних детей, а также отсутствие судимости и других отягчающих обстоятельств.

Главного фигуранта дела — американского бизнесмена Майкла Калви — суд приговорил к пяти годам и шести месяцам лишения свободы условно . Другим фигурантам также дали условные сроки. Директору Baring Vostok по инвестициям Ивану Зюзину дали пять лет, операционному партнеру фонда, французу Филиппу Дельпалю и партнеру компании Вагану Абгаряну — по 4,5 года, бывшему гендиректору компании «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) Максиму Владимирову и экс-директору банка «Восточный» по инвестициям Александру Цакунову — четыре года, бывшего председателя правления банка Алексея Кордичева приговорили к 3,5 годам условно.

Суд сохранил для фигурантов дела ранее избранную меру пресечения в виде запрета определенных действий. Дополнительного наказания, например штрафов, им не назначено. Подсудимым установлен испытательный срок, в течение которого им запрещено менять место постоянного жительства без уведомления ФСИН . Суд также снял арест с имущества Калви и других фигурантов дела. Ранее прокуратура попросила суд приговорить их к условному сроку лишения свободы от четырех до шести лет.

Справка «Известий» Baring Vostok Capital Partners — один из крупнейших западных фондов прямых инвестиций, специализирующихся на вложениях в российские активы. Калви основал его в 1994 году. По версии следствия, бизнесмен ввел в заблуждение совет директоров банка, убедив его проголосовать за сделку по обмену кредита аффилированному с Baring Vostok «Первому коллекторскому бюро» (ПКБ) размером 2,5 млрд рублей на акции люксембургского инвестфонда IFTG, которые на самом деле якобы стоили гораздо меньше. В результате дело было переквалифицировано с мошенничества (ч. 4 ст. 159) на растрату (ч. 4 ст. 160).

­ По словам Майкла Калви, суд не стал или не смог разобраться в сути дела, в котором нет ни потерпевшего, ни ущерба, ни каких-либо выгодоприобретателей, помимо самого банка «Восточный» . Он отметил: судья слово в слово повторила речь прокурора от октября 2020 года, которая, в свою очередь, повторяла текст предварительного обвинения следствия от декабря 2019-го. Хотя суду были представлены сотни доказательств о действиях исключительно в правовой плоскости и интересах самого банка, заявил бизнесмен журналистам.

— С одной стороны, мы реалистично и прагматично смотрим на сложившуюся практику и статистику вынесения приговоров. На фоне большинства таких дел получение условного срока — это уже почти победа. Но с другой стороны, быть осужденным за преступление, которого не было, — это просто возмутительно . Обвинение в растрате — глубоко оскорбительно для меня как для профессионала в области инвестиций, который за 25 лет работы заслужил репутацию честного человека, — отметил Майкл Калви. — Я считаю этот приговор глубоко несправедливым и прискорбным, планирую вместе со своей командой адвокатов внимательно ознакомиться с полным его текстом и принять решение о наших дальнейших шагах.

Калви и его партнеры могут обжаловать приговор суда в течение 10 дней.

Ожидаемый вердикт

Наказание в виде лишения свободы на срок 5,5 лет условно — техническое, что и ожидалось , сказал «Известиям» руководитель уголовной практики BMS Law Firm Александр Иноядов. Тем самым суд подтвердил, что в основе деяний Калви лежали корыстный мотив и умысел, считает он. С другой стороны, по мнению эксперта, условное осуждение говорит о некоторой избирательности российского правосудия.

— Наказание по ч. 4 ст. 160 УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы, так как преступление довольно тяжкое. Условный срок может быть вынесен при назначении наказания до восьми лет лишения свободы. Но это бывает крайне редко. Как правило, условная мера назначается при рассмотрении дел в особом порядке, признании вины, возмещении ущерба , — добавил специалист.

Судебное лишение Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Можно спрогнозировать, что приговор будет обжалован со стороны защиты Калви в других инстанциях, заключил Александр Иноядов.

Судебная практика знает случаи, когда при очень солидном ущербе по этой статье назначались условные сроки , подчеркнула партнер юридического «Легес-Бюро», член Ассоциации юристов России Татьяна Завьялова. По ее словам, факторами, влияющими на принятие решения по назначению условного срока, могут быть, например, совершение преступления впервые, возмещение ущерба, положительные характеристики, наличие малолетних детей, состояние здоровья и другое.

При наличии хотя бы части указанных обстоятельств суд может прийти к выводу о том, что подсудимый не нуждается в реальном отбывании наказания, и назначить условный срок, резюмировала она.

По словам первого вице-президента «Опоры России» Павла Сигала, обвинительный приговор по делу основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви создаст прецедент. Но в целом он не будет иметь последствий для имиджа России на международном инвестиционном уровне , несмотря на то что сам процесс уже успел вызвать широкий резонанс, подчеркнул он, добавив, что за инвестора вступились многие представители бизнес-сообщества.