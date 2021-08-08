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Градостроитель назвал цель создания новых научных центров в Сибири

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Развитие городов Сибири и повышение их экономических способностей даст возможность выполнять крупные проекты и создать крупные научные базы. Такое мнение выразил в интервью телеканалу РЕН ТВ градостроитель, федеральный эксперт по развитию территорий Илья Заливухин.

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«Люди живут вокруг инфраструктуры, она является основным фундаментом... Регионам эта идея может дать многое: средства на разработку и реализацию инфраструктурных проектов — то, что и нужно городу», — сказал Заливухин.

Также эксперт подчеркнул необходимость в первую очередь обратить внимание на уже существующие в Сибири города.

«Города строились и проектировались в удобных местах, там уже есть огромное количество культурного наследия. Эту территорию нужно модернизировать. Посмотреть, где можно сделать реконструкцию наших городов», — пояснил он.

Градостроитель отметил, что промышленные центры таким образом смогут дорасти до миллионников, а многие города смогут получить «столичные функции»: расширять рабочие места и эффективнее использовать заработанные средства для реализации новых проектов.

5 августа министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Сибири стоит построить несколько крупных городов, которые стали бы отраслевыми экономическими центрами. Как отмечал глава ведомства, подобные планы существовали еще в советское время незадолго до распада страны, однако, по его словам, «по известным причинам проект был остановлен».

В Общероссийском народном фронте (ОНФ) отметили 7 августа, что строительство в Сибири нескольких крупных городов даст дополнительную силу в развитии региона.

В тот же день экономист заявил, что инициатива министра обороны поможет развитию экономики в регионе и улучшит качество жизни людей. Эксперт также подчеркнул, чтобы обеспечить прогрессивные сдвиги в экономической структуре, в научно-промышленных центрах должны создаваться наиболее современные отрасли, опирающиеся на новейшие разработки.

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