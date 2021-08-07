Борзаковский назвал россиянку Ласицкене королевой прыжков в высоту

Главный тренер российских легкоатлетов Юрий Борзаковский назвал Марию Ласицкене королевой прыжков в высоту после ее победного выступления на Играх в Токио.

Он отметил, что безумно рад этому успеху спортсменки. Борзаковский также «от всей души» поздравил Ласицкене, ее тренера, менеджера, супруга и всю команду с золотом.

«Этот сезон для Маши получился как никогда напряженным и тяжелым. Но Маша справилась с этим. Она настоящая королева прыжков в высоту», — сказал Борзаковский в беседе с ТАСС.

Ласицкене стала олимпийской чемпионкой в прыжках в высоту на Играх в Токио ранее в этот день. Трехкратная чемпионка мира принесла сборной ОКР 20-е золото на Играх в Токио. В итоге команда переместилась на четвертое место общего медального зачета Олимпийских игр в Токио, отмечает «Спорт-Экспресс».

Таким образом, сборная ОКР превзошла результат Олимпиады в Рио-де-Жанейро по числу наград высшей пробы.

Так, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, которая прошла в 2016 году, в копилке российской команды было 55 медалей: 19 золотых, 17 серебряных и 19 бронзовых. В активе сборной ОКР на Играх в Токио уже 68 медалей: 20 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовых.

7 августа российские синхронистки завоевали золото в групповых соревнованиях на Играх в Токио. Для россиянок это шестая победа на Олимпиаде.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.