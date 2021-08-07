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Один россиянин заразил коронавирусом 1,5 тыс. человек

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Глава филиала научного центра «Вектор» в Екатеринбурге Александр Семенов рассказал, что один россиянин заразил COVID-19 сразу 1,5 тыс. человек, что является максимальным зафиксированным в стране случаем суперраспространения.

Он уточнил, что, согласно статистике, один пациент с коронавирусом при инфицировании стандартным вариантом инфекции заражает от двух до трех человек. При этом если человек заражен «дельта»-штаммом, то он может передать инфекцию пяти или шести людям.

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Однако, как отметил Семенов, суперраспространитель может заразить значительно больше граждан.

Вместе с тем глава филиала «Вектора» напомнил, что коронавирус передается воздушно-капельным путем, то есть максимально распространяется при социальных контактах.

«Если человек не соблюдает социальную дистанцию, не надевает маску, особенно если он себя не очень хорошо чувствует, идет в переполненный вагон метро, приходит на работу и начинает со всеми обниматься и целоваться, то у него есть шанс стать суперраспространителем и заразить огромное количество людей», — сказал Семенов в беседе с ТАСС в субботу, 7 августа.

По его словам, пренебрежением к нормам социального дистанцирования такие люди создают возможности для суперраспространения инфекции. Тогда как вклад суперраспространителей в заражение окружающих, к сожалению, достаточно велик, заявил Семенов.

Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков сообщил, что один человек мог заразить коронавирусом 1,5 тыс. граждан из-за нескольких факторов, в частности из-за особенности иммунной системы самого суперраспространителя. Он уточнил, что другими причинами могли стать образ жизни и профессиональная деятельность больного.

В марте специалисты из Массачусетского технологического института и Гарварда пришли к выводу, что люди с высоким индексом массы тела и граждане преклонного возраста могут быть сверхраспространителями коронавируса. Именно полные и пожилые выделяют большее количество воздуха, то есть в случае заражения будут выдыхать больше вирусных частиц, пояснили ученые.

С 18 января в стране проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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